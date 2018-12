Discapacidad. podemos denuncia "intérpretes de lengua de signos poco cualificados" en los juzgados

13/12/2018 - 13:25

La senadora de Podemos Pilar Lima denunció este jueves la presencia de "intérpretes de lengua de signos poco cualificados" en algunos juzgados, lo que provoca que "se archiven algunos casos de denuncia de mujeres víctimas de violencia de género".

Lima realizó esta denuncia en la Comisión de Igualdad en el Senado en donde comparece por primera vez la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

La senadora relató que esta "falta de cualificación" de algunos intérpretes de lengua de signos se debe a "que es un servicio externalizado", lo que, en su opinión produce "cierto descontrol y mucha precariedad", y también "indefensión" entre las personas sordas que acuden a los tribunales en busca de justicia y no entienden en muchos casos lo que les dicen.

Además, Lima instó a la titular de Igualdad a que ponga en marcha los mecanismos necesarios para profesionalizar la atención del personal de los juzgados porque en muchos casos no saben tratar a las personas, "no solo a las personas sordas como yo", sino también a personas con enfermedad mental.

Asimismo, recordó que el 016 sigue siendo un teléfono no accesible para las personas sordas, ya que sólo pueden acceder a la información, pero "el resto del servicio no lo podemos utilizar porque no es accesible o porque falla la accesibilidad", resaltó.

Por último, alertó de que "la discapafobia", odio a la personas con discapacidad, "está avanzando en la sociedad", por lo que instó a la vicepresidenta a que se tomen medidas al respecto.

Por su parte, Calvo dijo a Lima que "hay que ser contundente contra los delitos contra las personas con discapacidad porque es un ejemplo de la falta de igualdad". Sobre las quejas sobre el funcionamiento del 016 y de la falta de cualificación de los intérpretes de lengua de signos en los juzgados, la vicepresidenta reconoció que "todo se puede mejorar" y que buscará la mejora de esos servicios.

