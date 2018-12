Reino Unido 'tunea' la horchata y la lanza como una novedosa bebida vegana

Los consumidores interesados por el mundo vegano y las supuestas bondades de sus productos -que no son más saludables, sino simplemente tienen una procedencia únicamente vegetal- está creciendo de modo imparable en los últimos años. Tanto es así, que las compañías de la industria de la alimentación investigan en esta tendencia para colocar productos veganos en los estantes de los supermercados.

Sin embargo, estas investigaciones a veces no llevan a artículos novedosos, sino que acaban con recetas viejas tuneadas con potentes campañas de marketing para atraer al consumidor. Es lo que ha sucedido con la Tigermylk, una bebida lanzada por Reino Unido hace unos meses, que ha sido presentada como la "nueva leche vegana" y que ha terminado levantando la furia de los valencianos al tratarse, simple y llanamente, de horchata.

"Tigermylk es cremosa y dulce, y el ingrediente principal para su elaboración son las chufas", explica la página de Facebook de esta bebida, que recomiendan añadir al té, el café y los cereales. Esta leche se compone de un 16% de chufas españolas, agua filtrada, almendras de cultivo orgánico también de España, sal marina y lecitina de girasol -un compuesto emulsionante-.

This new vegan milk uses African tradition and tiger nuts to create its sweet flavor pic.twitter.com/2phOkGPx6G

En una publicidad lanzada por el medio británico Now This, se cita a España y África como lugares donde existe tradición de elaborar recetas con el jugo de estos tubérculos, e incluso se alude a la horchata como bebida similar española "que se consume a última hora de la tarde". "La chufa es el ingrediente principal de la horchata", añade el vídeo, que insiste en que el producto es completamente novedoso.

Los usuarios de redes sociales valencianos se han escandalizado al detectar que el marketing ha apostado por presentar la Tigermylk como la última innovación de la alimentación vegana, en vez de admitir que se trata de horchata, una bebida de tradición centenaria en España.

It's not new.

It's not just a vegan drink.

It's not African.



It's called #orxata/#horchata and we've been drinking it for CENTURIES in Valencia ????#Tigermylk ???????????????? https://t.co/bEe3bTcPNr