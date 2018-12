Violencia género. el gobierno reconoce que legislar contra la trata "es muy complicado", porque depende "del derecho internacional"

13/12/2018 - 14:00

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, reconoció este jueves en el Senado que legislar contra la trata de personas "es muy complicado", porque depende "del derecho internacional".

Calvo, en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, aseguró que su Gobierno está pendiente de este tema, que "existe porque está ligado a la prostitución", pero a la vez reconoció que articular una ley contra este problema "no es fácil, porque no depende solo del Gobierno español, sino que tiene que entrar en juego el derecho internacional", ya que la trata es un negocio que trasciende fronteras. "Si no movemos ficha todos, no será posible", agregó.

Asimismo, expresó la preocupación del Ejecutivo por el acceso a la pornografía de los menores, un problema importante, dijo, porque en muchos casos es la educación sexual que están recibiendo muchos niños y niñas.

"El Gobierno está trabajando en valores constitucionales y en la educación en todas sus dimensiones. Hemos de ser valientes y responsables", indicó, y anunció que mañana el Consejo de Ministros podría aprobar la primera entrega del texto de la reforma de la Ley de Educación, en el que en uno de sus puntos se abordan cuestiones que tienen que ver con la igualdad y con la lucha contra la pornografía.

En su comparecencia la titular de Igualdad también señaló la necesidad de llegar a un pacto por la conciliación y resaltó que "todas las decisiones que ha tomado este Gobierno en los seis meses que lleva han tenido una repercusión de género".

