Calvo zanja que a las víctimas de delitos sexuales hay que creerlas "sí o sí"

Madrid, 13 dic (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha zanjado hoy que las mujeres víctimas de agresiones sexuales "son tan iguales" como otras y ha considerado que "tienen que ser creídas sí o sí, siempre", como "cualquier otro sujeto" en cualquier "otro delito".

Preservar la libertad sexual de las mujeres pasa por "aceptar la verdad de lo que dicen", y en ello la segunda sentencia que confirmó la condena a La Manada por abusos sexuales ha supuesto un "paso al frente" porque "se cree" a la víctima, ha afirmado Calvo en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado.

"Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, y siempre con las mismas categorías procesales que cualquier otro sujeto para cualquier otro tipo de controversia o de delito", ha enfatizado la ministra de Igualdad el mismo día en el que se reúne la Comisión General de Codificación para revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

En su opinión, este órgano consultivo del Ministerio de Justicia va a trabajar en la dirección de que "la libertad sexual de las mujeres se preserva cuando el consentimiento de la mujer es claro".

"Y el consentimiento de la mujer claro se puede formular de una manera o de otra: no es no y sí es sí, ya está, no hay que darle más vueltas a esto", ha insistido.