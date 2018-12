La omc pide que se aplique a cigarrillos electrónicos y otros vaporizadores la misma normativa del tabaco

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ha pedido al Gobierno que se aplique a cigarrillos electrónicos y otros vaporizadores la misma normativa del tabaco, ya que recuerda en un informe realizado por el doctor Pedro Hidalgo que "el uso de nicotina en cigarrillos electrónicos expone a los no fumadores a los efectos negativos para la salud".

Además, la OMC "recomienda a los médicos que no acepten colaborar con la industria tabaquera", ya que "mientras no se demuestre lo contrario los cigarrillos electrónicos pueden incitar al consumo de nicotina en adultos y jóvenes no fumadores, así como a la recaída en la dependencia de la nicotina en las personas que consumen a la vez tabaco tradicional y vaporizadores".

Sostienen los médicos que "el uso de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) para la deshabituación tabáquica no está demostrada", por lo que exige a los fabricantes que "el etiquetado de productos tabáquicos se incluya: lista detallada de componentes, productos liberados al medio ambiente y advertencias sobre la toxicidad del producto".

El documento que ha hecho público la OMC surge a raíz de la campaña publicitaria que está llevando a cabo la empresa Philip Morris Internacional para la promoción y venta de su nuevo dispositivo IQOS para consumo de tabaco.

El doctor Hidalgo advierte en su informe de que estos sistemas electrónicos de administración de nicotina "no pueden ser empleados como tratamiento para la deshabituación tabáquica, sino que lo que puede ocasionar es un incremento de consumidores, sobre todo entre los jóvenes y los exfumadores".

