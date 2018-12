Vox acusa a ábalos de socavar al mundo rural y las libertades al cuestionar la caza y los toros

17/12/2018 - 19:16

Vox acusó este lunes al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de no pensar en el mundo rural ni en la libertad de los españoles al haber al haber criticado a quienes postulan una España "casposa" en la que "todos tenemos que ser toreros y cazadores".

El vicesecretario de Formación de Vox y encargado del área de naturaleza de este partido, Antonio de Miguel, dijo a Servimedia que las palabras de Ábalos suponen "no estar en el mundo real" y son "poco inteligentes".

De Miguel, que es biólogo de profesión, sostuvo que la caza y los toros tienen una función en la conservación de la naturaleza, ya que muchas de las dehesas y cotos en España se conservan por la actividad cinegética y la tauromaquia.

Además, este dirigente de Vox señaló que "el mundo rural vive gracias a eso", en referencia a que hay pueblos reciben una parte sustancial de ingresos de las actividades que el ministro de Fomento considera "casposas".

"CONDICIONAR" LA LIBERTAD

Asimismo, De Miguel afirmó que este ministro y el Gobierno en su conjunto "no deberían meterse en la libertad de las personas", ya que la caza y los toros son actividades legales. Censuró, en este sentido, que el PSOE y el "lobby animalista" intenten condicionar la vida de los españoles. "Ya nos dicen la carne que tenemos que comer, si tenemos que ir o no al circo, si podemos ir a un acuario", afirmó.

En este sentido, Ábalos se refirió a la cuestión de la caza y los toros este domingo en un acto del PSOE en Alcorcón (Madrid), donde defendió que su partido tiene un planteamiento sobre el país al de otros partidos.

"Tenemos una visión", afirmó el dirigente socialista, "que no tiene por qué coincidir con esa casposa, de una España en la que todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros. Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni afición. ¿Quién tiene derecho a decir lo que hay que hacer? Sólo ha faltado alguno que dijera que tenemos que ser cazadores y recolectores previos al neolítico. ¿Pero esto qué es?".

