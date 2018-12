El pp insta al gobierno a regular los patinetes eléctricos

18/12/2018 - 11:38

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a regular el uso de los nuevos vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, para garantizar la seguridad tanto de sus usuarios como de los peatones, especialmente de los más vulnerables.

La proposición no de ley está firmada por el presidente de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, Teófilo de Luis. La iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, deberá ser debatida y votada en ese órgano del Congreso de los Diputados.

Los patinetes eléctricos han atropellado a 203 peatones en los 273 accidentes en los que se han visto implicados en los 11 primeros meses de este año en 44 ciudades. En todos esos casos hubo víctimas, tanto personas fallecidas (una mujer arrollada por un patinete y una patinadora atropellada por un camión) como heridas de diversa consideración, según datos recabados por la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial.

Tras conocerse que una mujer de 92 años se convirtió en la primera víctima mortal por atropello de un patinete eléctrico en España, hecho que ocurrió en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el pasado mes de agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció que prepara una regulación para que estos vehículos no puedan circular por la acera y vayan a como máximo 25 km/h.

La proposición no de ley del PP indica que en algunas ciudades se ha abierto el abanico a diferentes vehículos de movilidad, "algunos con carga eléctrica y otros por la mera práctica de ejercicio por parte del usuario".

"No es infrecuente observar en distintas ciudades la proliferación de patinetes, bicicletas eléctricas y otros elementos de transporte que, careciendo de una regulación a nivel nacional para su uso, están incluso ocupando espacio reservado a peatones en los distintas urbes, ocasionando no sólo dificultades de tránsito, sino también riesgo para los peatones que pudiéramos llamar 'vulnerables', como pueden ser personas con discapacidad, mayores con movilidad reducida, población infantil, etc.", añade la iniciativa.

El PP considera necesario que haya "unas normas únicas de aplicación en todo el territorio respecto al uso de estos nuevos dispositivos de movilidad" con el fin de garantizar la seguridad de las personas, sean peatones o usuarios de vehículos de movilidad personal.

