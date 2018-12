Inmigración. el pp exige a sánchez que "aumente el número de expulsiones" de inmigrantes

18/12/2018 - 12:25

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, exigió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "aumente el número de expulsiones" de inmigrantes para corregir los "errores" que ha cometido en materia migratoria desde que llegó a La Moncloa.

Así se pronunció Cosidó durante su réplica a Sánchez en el Pleno del Senado, en la que le recomendó que "reconozca el problema" migratorio en España, que vive "la peor crisis migratoria de las últimas décadas", que aplique una "rectificación urgente" de sus políticas migratorias, que se caracterizan por "la indefinición, la inconsistencia y la ineficacia" y que busque el acuerdo de todos los grupos políticos sobre esta cuestión.

Por ello, le animó a considerar la creación de una comisión especial sobre inmigración en la Cámara Alta con el objetivo de construir ese "consenso tan necesario" en política migratoria.

Cosidó acusó a Sánchez de haber convertido a España en "principal puerta de entrada a Europa de los migrantes", cuando en el pasado el país era "el modelo y la referencia" en el Viejo Continente en esta materia.

Dijo que el "primer error" del Ejecutivo en materia migratoria fue el 'Aquarius' y le recriminó haber dado bandazos en política migratoria a cuenta de las devoluciones en caliente, las concertinas y el "desbordamiento" de las fronteras Schengen, que, según Cosidó, se evidencia en las devoluciones de inmigrantes por parte de las autoridades francesas.

Condicionó su apoyo a Sánchez en políticas migratorias a cambio de las siguientes condiciones: mejora de la seguridad en las fronteras, consecución de mayor implicación en la UE con un mejor sistema de asilo que "no perjudique a los países que son frontera exterior", lograr una mejor colaboración de Marruecos, aplicar el acuerdo de devolución de menores no acompañados con Marruecos, diferenciar los derechos económicos de los inmigrantes irregulares de aquellos que no lo son y "aumentando el número de expulsiones" de inmigrantes.

