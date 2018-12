Más de 4.000 jóvenes tutelados, obligados a emanciparse a los 18

18/12/2018

La media de edad a la que se emancipan los españoles roza los 30 años, aunque la realidad de los jóvenes tutelados es completamente diferente y se ven obligados a emanciparse a los 18, hasta el punto que sólo en 2017 se contabilizaron 4.125 emancipaciones precipitadas por cumplir la mayoría de edad.

Son datos que publica la Fundación Amigó en el marco de su última campaña de sensibilización 'Extutelados: el reto de emanciparse a los 18', a través de la cual se pretende visibilizar la "dura realidad" de estos chavales, que pierden la tutela de la Administración Pública y deben "construir sus propios proyectos de vida de manera autónoma".

Las cifras publicadas por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia durante 2017 apuntan a 47.493 los niños, niñas y jóvenes que fueron atendidos en el sistema de protección. De ellos, más de cuatro mil cumplieron 18 años, de los cuales 3.086 se permanecían en centros de menores y 1.039 en acogimiento residencial con familias.

"En muchas ocasiones, estos jóvenes tienen que romper sus procesos académicos porque se tienen que poner a trabajar para poder seguir adelante, lo que no les permitirá acceder a estudios superiores", explicó la educadora de la fundación Elisabet Marco.

Aún más preocupante es la situación de los menores extranjeros no acompañados ('menas'), ya que, en su caso, si no tienen permiso de residencia ni piso de emancipación "no pueden acceder a ningún recurso ni a ninguna formación reglada", denunció la Fundación Amigó.

Teniendo en cuenta que la edad media de emancipación en España supera ya los 29 años, estos jóvenes tutelados se ven obligados a emanciparse 11 años antes que el resto de chavales, aunque continúan teniendo apoyos hasta los 21.

