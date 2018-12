Inmigración. compromís, pnv y bildu piden a sánchez el fin de los cie, las devoluciones en caliente y las concertinas

18/12/2018 - 14:15

Los senadores de Compromís y PNV, Carles Mulet y Jokin Bildarratz, respectivamente, exigieron este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fin de las detenciones de inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.

Sánchez compareció hoy en la Cámara Alta a petición del PP para explicar su política "ante la crisis migratoria", con el fin de informar sobre las líneas generales del Ejecutivo en esta materia.

En su intervención, Bildarratz reclamó el fin de las devoluciones "ilegales de inmigrantes", idea en la que coincidió con el representante de Bildu, Jon Iñarritu, quien interrogó al presidente sobre "su compromiso de acabar con las devoluciones en caliente". También quiso saber si Sánchez elegiría Marruecos "como país de destino si alguna vez tuviese que irse al exilio". A su juicio, estos compromisos fueron "un mero gesto", como sucedió en el caso del 'Aquarius'.

Para Mulet, esa crisis "les pilló con el trabajo hecho por parte del alcalde de Valencia, pero ustedes no perdieron la oportunidad de hacerse la foto". Sin embargo, indicó que con la crisis del pesquero 'Nuestra Madre Loreto' "se han retratado" y han demostrado que la acogida del 'Aquarius' "fue un simple postureo".

"Me gustaría que el Gobierno que gestiona mi dinero lo emplease no en la compra de armas", sino en operaciones de rescate, apuntó, y "no en concertinas, sino en platos de comida caliente" o en ayuda a los menores.

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, instó al Gobierno a garantizar el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes, cosa que "ahora no se está cumpliendo", y a propiciar la vuelta a España de quienes se marcharon por la crisis económica.

