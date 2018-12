Down madrid y la fundación jesús abandonado de murcia apuestan por la inclusión a traves de las artes escénicas

Las fundaciones Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y Jesús Abandinado de Murcia, institución que atiende a personas sin hogar, se han unido por la inclusión con motivo del estreno en Madrid de la obra de teatro 'Postales para un niño', en la que participan seis personas sin hogar, tres actores profesionales, un niño y un joven de Down Madrid.

Un actor procedente de las clases de teatro del colegio Carmen Fernández Miranda de Down Madrid se incorporará a este espectáculo en las 10 fechas en las que se representará en Madrid. La obra de teatro se estrenará el próximo sábado, 22 de diciembre, en los Teatros Luchana.

La compañía de teatro murciana 'MÁS', producida por la Fundación Jesús Abandonado, cuenta, además de la obra 'Postales para un niño', con dos espectáculos anteriores, 'Confesiones', del año 2015, y '1, 2, 3, 4... AMOR', del año 2016.

El director de la compañía, Pepe Galera, destacó que esta unión de ambas fundaciones "es una oportunidad, es un lujo que dos instituciones que trabajan por la inclusión se entiedan tan bien desde campos tan diferentes". "Todos los participantes de las clases de teatro de Down Madrid tienen una calidad humana y una naturalidad maravillosa en escena, estamos muy agradecidos de poder colaborar con ellos", remarcó Galera.

La obra 'Postales para un niño' ha recibido en 2018 los sellos de Espectáculo Inclusivo y Espectáculo Recomendado, otorgados por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, órgano dependiente del Ministerio de Cultura, a través del cual esta entidad impulsa las Artes Escénicas Inclusivas en todo el territorio nacional.

Además, es ganadora del I Certamen Nacional de Artes Escénicas de los Teatros Luchana, y galardonada con el Premio Azahar de Teatro Inclusivo, otorgado por la Asociación de Empresas y Compañías Productoras y Distribuidoras de Espectáculos de Teatro y Danza de la Región de Murcia (Murcia a Escena).

