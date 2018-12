El 73% de los conductores toma decisiones incorrectas por la mala señalización

19/12/2018 - 12:59

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Tres de cada cuatro conductores españoles (concretamente, el 73%) aseguran que han tomado decisiones incorrectas debido a la mala señalización, una situación que puede agravarse en las fechas navideñas por tratarse de un periodo en el que se incrementan los desplazamientos por carretera.

Ésta es una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por BP España, Castrol y el RACE en el marco de la campaña #AlVolanteLoImportante, según informaron este miércoles estas tres entidades.

El estudio, realizado a cerca de 2.000 conductores españoles, analiza los elementos externos que pueden distraer durante la conducción. Los tres principales factores que comportan un riesgo al volante son la presencia de otros usuarios en la vía, como peatones, ciclistas, camiones o motos (así lo asegura el 55% de los encuestados); la existencia de accidentes en la carretera (52%), y una señalización confusa (48%).

En términos generales, las personas entrevistadas consideran que la señalización en las vías es importante, sobre todo en estas fechas señaladas en las que hay menos horas de luz. En concreto, para la inmensa mayoría de usuarios (91%) la señalización vertical es un aspecto fundamental para garantizar una conducción segura.

Ésta puede ser una de las razones por las que el GPS, cuyo uso se ha generalizado entre los usuarios de los vehículos, no ha llegado a sustituir la funcionalidad de las señales de orientación, pese a que su uso sigue en aumento, especialmente en los viajes en los que no se conoce bien el destino, como ocurre a veces en Navidad.

Así, incluso en caso de duda, dos de cada tres entrevistados centran su atención en la señalización por encima de las indicaciones del navegador, frente a un 32% que admite prestar más atención a lo que les señala el GPS.

No obstante, casi la mitad de los conductores entrevistados (46%) reconoce que lo utiliza de manera habitual mientras conduce, como método de guía para llegar al destino elegido y no para otras funcionalidades, como advertencia ante radares y controles policiales, para conocer el estado de la vía o con el objetivo de informarse sobre el límite de velocidad de la calzada por la que transita.

ANTELACIÓN SUFICIENTE

Por otro lado, el estudio deja patente que la existencia de una señalización clara y visible es clave para evitar riesgos en la conducción. De hecho, un 37% de los conductores admite haber realizado en alguna ocasión algún tipo de maniobra incorrecta que ha puesto en peligro su propia integridad o la del resto de conductores por una mala señalización.

El 51% de los conductores señala que las señales a veces no están situadas con antelación suficiente, un 35% apunta que no son lo suficientemente grandes para ser vistas correctamente y un 28% piensa que muchas veces se encuentran en lugares de escasa visibilidad, incluso en ocasiones tapadas por la vegetación.

Por último, el estudio indica que un 22% de los conductores reconoce que no conoce el significado de todas las señales, un 31% afirma que la señalización no es fácil de entender y un porcentaje igual apunta que las señales no son creíbles.

19-DIC-18

