Discapacidad. cermi baleares denuncia la actuación "discriminatoria" de ryanair al no permitir volar a un menor con discapacidad

19/12/2018 - 14:43

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Islas Baleares (Cermi Illes Balears) calificó este miércoles de "discriminatoria" la actuación de Ryanair al expulsar a un menor con discapacidad de un vuelo entre Ibiza y Madrid.

La organización afirma en una nota que "el hecho de que antes de subir al avión el menor sufriera un ataque de ansiedad no justifica que no pudiera ejercer su derecho a viajar, más aún cuando la situación estaba controlada, iba acompañado por su familia y tanto el resto de pasajeros como la Guardia Civil no valoraron ningún riesgo".

"Las entidades que atendemos a menores con discapacidad somos muy conscientes de que -en determinadas situaciones no habituales como la espera en un aeropuerto- algunos niños pueden sufrir episodios de ansiedad. En estas ocasiones la comprensión y el respeto de los presentes, tal y como sucedió en el Aeropuerto de Ibiza, son la mejor ayuda", explica Cermi Baleares..

La entidad recuerda que no es la primera vez que una compañía aérea actúa de forma discriminatoria con un pasajero con algún tipo de discapacidad. Desde el Cermi se considera que la política y las decisiones de una empresa no pueden estar nunca por encima del respeto a las personas. "En nuestro caso, al vivir en islas, debemos denunciar que la discriminación de las compañías aéreas resulta especialmente grave por las dificultades de movilidad", añade.

19-DIC-18

