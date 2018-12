Discapacidad. fundación once entrega 90 becas 'oportunidad al talento' a universitarios con discapacidad

19/12/2018 - 14:50

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

Un total de 90 estudiantes con discapacidad procedentes de 45 centros universitarios de toda España han obtenido una beca para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o prácticas en empresas, dentro de la quinta edición del programa 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE para el curso 2018/2019.

La iniciativa ha contado en esta edición con un presupuesto de 510.000 euros y está desarrollada por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (Poises).

En esta ocasión han colaborado Banco Sabadell, Bankia, Fondo de Inversiones Fonemporium del Banco Popular, Santa Lucía, Ineco, ILUNION, Laboratorios Bristol-Myers Squibb, Alcón Cusí, El Tenedor, Fundación Talgo, GALP, Jonhson Controls, SAP, Fundación AQUAE, Fundación Eduardo Barreiros, Europcar, Fundación Cepsa y Fundación Trinidad Alfonso. Su objetivo es desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad financiando becas de formación superior.

El acto de entrega de las becas tuvo lugar este miércoles en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid y contó con la presencia de Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, y Julio Contreras, secretario ejecutivo de CRUE Asuntos Estudiantiles y vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid.

En su intervención, Jesús Celada reivindicó el reconocimiento del buen hacer de España en la gestión de lo social y, especialmente, de la discapacidad. "Hay que sacar pecho. Somos marca España gracias al movimiento social, a la ONCE, a su grupo social de empresas y a su Fundación ONCE", afirmó.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad felicitó a los alumnos becados, por el esfuerzo y la superación que demuestran cada día; a sus familias, por apoyarles y creer en ellos, una práctica que, según dijo, hace pocos años no estaba tan extendida, y a las empresas, por contribuir también a que las personas con discapacidad sean ciudadanos formados y preparados para competir en el mercado laboral como los demás.

En la misma línea se manifestó Alberto Durán, quien transmitió su enhorabuena a los estudiantes becados y a las universidades, empresas y Administración, por creer en la capacidad de las personas con discapacidad y brindarse a trabajar juntos para ayudarles a labrarse un futuro digno.

En este sentido, Alberto Durán subrayó la importancia que tiene el talento para afrontar situaciones de crisis, algo de lo que, aseguró, saben en la entidad a la que representa. "Ésta es la apuesta que hemos hecho en Fundación ONCE, intentar paliar, con formación, la dificultad que tienen las personas con discapacidad para encontrar un empleo". Esta dificultad es tal, prosiguió, que solo una de cada cuatro de estas personas trabaja. Por este motivo, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE insistió en el valor añadido que supone contar con una titulación universitaria a la hora de encontrar un empleo.

Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, fue la encargada de presentar el acto, en el que también estuvieron presentes, en representación de las empresas colaboradoras, Guillermo Vida-Quadras, agente de Banca Privada; Ana Ramos, directora de la Fundación Barreiros; Ángeles Puerta, directora de la Fundación Aquae; Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso; Jorge de San José, director de Recursos Humanos de Ineco; Marina Matero, directora de Relaciones Laborales y Sociales de Bankia; Juan Carlos Rodríguez, director de Recursos Humanos de ILUNION; Gabriel Novela, director de la Fundación Talgo; Marcos Alves, CEO de El Tenedor; María Soledad Hernández, responsable de Talent Managment de GALP; Blanca Montero, subdirectora general de Banco Sabadell; Alba Herrero, directora de Recursos Humanos de SAP; Belén Mateos, directora de Franquicias de Cepsa, e Israel García, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Europcar.

En nombre de los universitarios tomaron la palabra Abel Martínez, uno de los becados en la modalidad de Movilidad Internacional, y Mercedes Serrato, becada de Doctorado. En total se ofrecen 90 becas en cinco modalidades: movilidad transnacional, para máster y postgrados, becas de doctorado, de investigación y becas de estudios y deporte.

Se han recibido un total de 358 solicitudes y los alumnos que han obtenido becas proceden de 40 universidades, dos escuelas superiores, un centro artístico, una Fundación y un conservatorio.

De esta forma, son ya 325 los jóvenes con discapacidad que han recibido alguna de las becas 'Oportunidad al Talento' otorgadas por Fundación ONCE en sus cinco ediciones.

Por áreas geográficas, se ha becado a 22 estudiantes con discapacidad procedentes de entidades académicas de Andalucía, 16 de Madrid, 12 de la Comunidad Valenciana y 6 de Cataluña. Además, hay 5 de Asturias, 4 de Castilla y León, 3 de Extremadura, 3 de Galicia y otras 3 de Murcia. Dos becados proceden de centros de Castilla-La Mancha, uno de la Universidad del País Vasco y otro de la Universidad de Cantabria. Por último, cabe destacar que hay 9 que estudian en universidades extranjeras y otros 3 en universidades a distancia.

BECAS Y CUANTÍAS

Son 21 becas de movilidad transnacional, destinadas a alumnos de grado o de máster matriculados en alguna universidad extranjera. Cuentan con una cuantía de 6.000 euros por estudiante; otras 40 ayudas para máster y postgrados, con 3.000 euros a cada una; 5 becas de doctorado, que tienen una cuantía de 12.000 euros anuales, y otras cinco becas a la investigación dotadas con 25.000 euros anuales por alumno.

Además, en la modalidad estudios y deporte se han otorgado 19 becas destinadas a estudiantes de grado, ciclos formativos de grado medio o superior y máster y postgrados, que compatibilicen los estudios con la práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello. La cuantía en esta modalidad asciende a 3.000 euros.

En concreto las becas Fundación ONCE-Ineco son dos de movilidad internacional y tres de máster dirigidas a estudiantes de ingenierías, arquitectura, economía y derecho.

En el caso de la Fundación Aquae ofrece becas para estudiantes de las áreas de conocimiento relacionadas con el medio ambiente y/o el agua, en todas las categorías del programa. Por su parte, Bankia concede becas para estudiantes relacionadas con la economía, administración de empresas, big data, gestión de datos y ciencias jurídicas. En ambos casos, quienes las obtengan podrán disfrutar de becas en sendas compañías.

Fundación Trinidad Alfonso busca promover el deporte de competición y el rendimiento deportivo de los jóvenes. Así, ofrece cuatro becas en la modalidad de estudio y deporte para estudiantes de la Comunidad Valenciana.

Por último, Galp ha becado a 5 alumnos de máster con perfiles variados, la Fundación Talgo, a un estudiante para que realice las prácticas con ellos para su posterior contratación y SAP ha becado a 6 personas de perfiles relacionados con el área informática con la intención también de que se incorporen a su plantilla.

