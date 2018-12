Igualdad. sánchez rinde homenaje "a todas las mujeres que se echaron el país sobre sus hombros" para conquistar la democracia

19/12/2018 - 15:07

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rindió este miércoles un homenaje "a todas las mujeres que se echaron el país sobre sus hombros" para conquistar la democracia, en el acto 'El avance de las mujeres. 40 años de la Constitución Española' que se ha celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y al que han asistido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, y algunas ministras como la de Defensa, Margarita Robles; la de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

Sánchez dijo que estas mujeres, tras "vivir 40 años de oscura dictadura machista", trajeron muchas cosas a España "con su lucha y su esfuerzo". "Hoy no hay marcha atrás, los mejores 40 años de nuestra historia son los que la mujer ha participado de forma más activa", agregó el presidente, y recordó a la exministra socialista recientemente fallecida Carmen Alborch, "ejemplo de mujer feminista" y en ese momento el auditorio del Reina Sofía comenzó a aplaudir.

Recordó Sánchez "la primera huelga feminista del 8-M" y como "el anhelo de igualdad real no puede ser desatendido", se refirió a la heroicidad que tienen que practicar las mujeres que quieren ser madres y trabajar y abogó por "una mayor corresponsabilidad", para concluir con una frase de Clara Campoamor: "La libertad se aprende ejerciéndola".

Por su parte, la vicepresidenta, Carmen Calvo, destacó que la mejor manera de celebrar los 40 años de la Constitución era recordar a todas las mujeres que lucharon por la Carta Magna y la democracia como la senadora y diputada María Dolores Pelayo, la actriz Nuria Espert, la abogada Emilia Caballero, la periodista Victoria Prego o la investigadora Arantxa Unda, todas presentes en la sala y que fueron entrevistadas por la periodista de la cadena Ser Pepa Bueno.

Calvo dijo que "no se puede ser pionera todos los días" porque es agotador, pero que sin el trabajo de miles y miles de mujeres que los fueron en los años de la Transición España no habría avanzado tanto. "Sacastéis a este país de la negrura de la dictadura y lo llevasteis a la luz de la democracia", apostilló.

Asimismo, se refirió a las mujeres jóvenes que "han entendido que su trabajo tiene que ver con el feminismo" y que hicieron posible el 8-M de 2018 que colocó a España como un pais ejemplar, con prestigio, que quiere seguir avanzando. "Lo que hacemos hoy con este homenaje es hacer justicia con la memoria", concluyó.

Por su parte, Nuria Espert sorprendió a los presentes cuando confesó que no quiere que se cambie la Constitución, "no me fío de la gente que quiere ahora tocar la Constitución", y subrayó que está muy bien como está, mientras que la abogada Emilia Caballero recordó aquellos tiempos preconstituyentes como una época en la "estaba ilusionada pero no me hacía ilusiones".

La periodista Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) dijo que las periodistas "enarbolamos la bandera de la libertad en aquella época y no la hemos arriado". Unda, la más joven de todas (31 años), que no vivió la Transición, confesó que hasta que no acabó el colegio no había sido consciente de lo dura que había sido la vida para algunas mujeres en España.

