El pp arremete otra vez contra mateo en la comisión de control de rtve

19/12/2018 - 20:43

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular volvió a arremeter este miércoles contra la administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.

Senadores y diputados del PP dijeron a Mateo que "se burla del Parlamento", "no nos da contestación responsable", "su comportamiento es inaceptable", "se burla del control de esta comisión porque le parece un teatrillo", o "a ver si me responde por los 10.000 euros que se lleva al mes, más otros 10.000 más este mes, que hay una extra", fueron algunas de las frases que Mateo tuvo que escuchar de boca de los representantes parlamentarios populares que discrepan abiertamente con la gestión de la administradora única provisional.

El debate alcanzó tintes tan desagradables que la diputada gallega Tristana Gómez, que comenzó su intervención solidarizándose con los marineros desaparecidos, luego reprochó a Mateo que ella en su respuesta no lo hubiera hecho, a lo que ésta respondió que "no me esperaba esta pregunta trampa" .

Sobre las acusaciones de que no contesta las preguntas de los populares Mateo se defendió con datos. "Se me han formulado más de 1.000 preguntas por escrito, 30 orales y llevo tres comparecencias extraordinarios. Hemos contestado en tiempo y forma a todas las preguntas remitidas", apostilló.

Pero el PP no cesó en su empeño y recordó a Mateo que "los informativos de RTVE cosechan mínimos históricos y que esto no tiene consecuencia. No hace nada para remediarlo porque no sabe, cometida la tropelía de la purga de los profesionales ya no sabe que más hacer", espetó el portavoz popular en esta comisión, Ramón Moreno.

La restitución a su cargo del exdirector de 24 horas Álvaro Zancajo, que ha ganado en primera instancia una demanda a RTVE, también salió en varias ocasiones durante la Comisión de Control, pero a Rosa María Mateo le faltó tiempo para dar explicaciones de su situación y de su futuro.

