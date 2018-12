El thyssen-bornemisza acoge actividades familiares y villancicos durante la navidad

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá durante la Navidad al Coro Ensemble Guerrero que interpretará villancicos conocidos durante los días 21 y 28 de diciembre. Asimismo, se organizarán actividades familiares dirigidas a niños entre tres y 12 años, y hasta el 7 de enero se podrá visitar en el hall de la galería un belén napolitano del siglo XVIII.

Los días 21 y 28 de diciembre, a las 11.30 horas y a las 13.00 horas, en el belén napolitano que instala el Museo Nacional Thyssen Bornemisza en la hall, el Coro Ensemble Guerrero interpretará villancicos como 'Adeste Fideles', 'Noche de paz', 'White Christmas', 'The first Nowell', 'Auld Lang Syne', 'Hark! The herald angels sing' y 'A la nanita, nana'.

Asimismo, como todos los años, el Área de Educación organiza actividades para familias coincidiendo con las vacaciones escolares. En esta ocasión, han preparado una edición de la visita taller 'Hechizo azul', en la que familias con niños de tres a 12 años pueden aprender conceptos artísticos a través de la pintura, el juego y el movimiento corporal. El plazo de reserva ya está abierto y quedan plazas para el grupo de 7 a 12 años, según informa el museo en nota.

Hasta el 7 de enero se encuentra instalado en el hall del museo un belén napolitano del siglo XVIII, perteneciente a la colección Isidro Brunete y cedido desinteresadamente para su exposición. "Comenzó a reunirse en la década de 1970 y en él destacan las figuras de los ángeles, el Misterio -la Virgen, el Niño y San José-, los Reyes Magos y la rica escenografía que ilustra la vida cotidiana de la época: vendedores ambulantes, músicos, viajeros, paseantes, compradores, taberneros y un amplio catálogo de oficios que arropan el Nacimiento de Cristo", explica Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Durante este periodo navideño, el museo mantendrá su horario habitual para visitar tanto la colección permanente como las exposiciones 'Beckmann. Figuras del exilio, Obras invitadas de museos de Madrid' y 'Dalí y el surrealismo en la Colección de Arte Abanca': de martes a domingo de 10.00 a 19.00 horas y los sábados, horario ampliado para Beckmann hasta las 21.00 horas.

Los lunes 24 y 31 de diciembre, se abrirá la colección permanente, 'Obras invitadas de museos de Madrid' y 'Dalí y el surrealismo en la Colección de Arte Abanca' de 11.00 a 15.00 horas. El día de Navidad y Año Nuevo, 25 de diciembre y 1 de enero, respectivamente, el museo permanecerá cerrado.

