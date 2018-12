La once celebra los 80 años del diario marca en su cupón del próximo domingo

20/12/2018 - 13:46

El 80 aniversario del diario deportivo Marca protagoniza el cupón del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE del domingo 23 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de este periódico que, al igual que la ONCE, cumple 80 años.

El cupón ha sido presentado por el presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, quien ha entregado una copia enmarcada del mismo al director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. Carballeda ha destacado cómo dos "marcas" que nacieron apenas con una semana de diferencia en "los tiempos durísimos de la España de 1938" han conseguido ser "parte de la realidad social de la ciudadanía española", mientras que Gallardo valoró que "ambas instituciones cumplan juntas 80 años y se hayan ganado con su esfuerzo seguir siendo parte de la vida de los ciudadanos, cada uno con su papel".

Nacido en diciembre de 1938, Marca está unido a la historia del deporte español e internacional desde su primer número. Fue fundado en San Sebastián por Manuel Fernández-Cuesta Merelo, quien fue su primer director. Llevaba por subtítulo 'Semanario Gráfico de los Deportes', y se editaba con carácter semanal, constando de 12 páginas.

En 1940, trasladó su sede a la capital, Madrid, pasando a ser un periódico diario desde el 25 de noviembre de 1942. El diario perteneció a la cadena de 'Prensa del Movimiento'. Tras el final de la dictadura franquista el diario pasó a formar parte del organismo estatal Medios de Comunicación Social del Estado. En 1984, se pone a la venta y es adquirido por el Grupo Recoletos. En la actualidad, es editado por Unidad Editorial, y cuenta con 1.773.000 lectores (EGM 2º ACU 2018).

EL SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

