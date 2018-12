Cruz Roja solicita migrantes patera con 12 fallecidos vayan a centro acogida

Almería, 20 dic (EFE).- El coordinador de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha dicho que su organización ha solicitado que los supervivientes de la patera rescatada con once fallecidos a bordo y otro migrante que murió tras su llegada a puerto vayan a un centro de acogida.

"Hemos solicitado, dadas las circunstancias trágicas, que sean acogidos en un centro de acogida, bien de Cruz Roja o de cualquier otra entidad colaboradora del Ministerio, y esperamos que en las próximas horas puedan ser trasladados a un centro de acogida", ha manifestado Vicente en declaraciones a Efe.

Ha señalado que esta decisión depende ahora del Gobierno y que los rescatados con vida "ahora mismo están custodiados por la Policía hasta un máximo de 72 horas", después pasarán a disposición o bien de un CIE o de un centro de acogida, ha incidido.

Vicente ha dicho que los migrantes estaban ya "muy cerca" de la costa de Roquetas de Mar (Almería) cuando la patera fue localizada, subrayando que "llevaban mucho tiempo".

"No tenemos datos de cómo fue. Sabemos que hay gente que se había caído al agua pero no sabemos si por hipotermia, por el oleaje, los nervios del rescate, tampoco lo sabemos", ha dicho al ser interpelado sobre los desaparecidos en el mar, que calculan fueron once personas.

Ha indicado que a su llegada al puerto de Almería estaban "muy cansados, con muchos síntomas de hipotermia". "Hicimos lo que pudimos anoche, los dejamos descansar y seguiremos interviniendo a lo largo del día", ha añadido.

La patera fue avistada por el buque 'Hespérides' y sus ocupantes traslados al puerto de Almería a bordo de la embarcación 'Salvamar Spica' de Salvamento Marítimo. De los 29 hombres y cuatro mujeres que llegaron con vida, cuatro varones fueron trasladados al Hospital Torrecárdenas de Almería.

Uno de ellos pereció de camino a dicho centro y otros tres, de 20, 24 y 25 años, permanecen en observación, según han apuntado fuentes sanitarias a Efe.

Anoche Cruz Roja ya llevó a cabo la primera atención sanitaria, aunque el coordinador provincial destaca que la organización comienza también la asistencia humanitaria y social "desde el primer momento".

Vicente ha concluido que en 2018 Cruz Roja ha atendido ya a cerca de 12.000 personas rescatadas, más del doble que el año pasado, en el que fueron atendidas unas 5.500 personas.