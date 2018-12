El consejo audiovisual de cataluña reclama medidas para "garantizar el derecho a la libertad de información"

21/12/2018 - 14:37

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) condenó este viernes las agresiones e intimidaciones a periodistas que cubrían las manifestaciones en protesta por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y reclamó medidas "para garantizar el derecho a la libertad de información".

El CAC considera que "estas actuaciones limitan el derecho a la libertad de información que tienen todos los ciudadanos" y reclama medidas para "acabar con las actuaciones que dificultan la tarea profesional de los periodistas que cubren las manifestaciones".

El periodista Cake Minuesa, de 'Intereconomía' y 'OK Diario', ha sido agredido en Barcelona por un encapuchado en la Via Laietana. 'OK Diario' asegura que ha sufrido rotura de la nariz.

