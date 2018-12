Madrid. arcópoli denuncia "un brutal ataque" contra un chico 'trans' que eleva a 296 los delitos de odio por este motivo en 2018

27/12/2018 - 14:26

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Arcópoli denunció este jueves una "brutal agresión" contra un chico transexual en Madrid, que recibió un botellazo y un puñetazo en la cabeza cuando aclaró al agresor su identidad de género.

Con este nuevo ataque, ya son 296 los incidentes de odio relacionados con la orientación sexual en 2018, según el Observatorio madrileño contra la LGTBFobia.

La denuncia señala que en la tarde de ayer, miércoles, un chico trans de 25 años y natural de Madrid se dirigía a la glorieta de San Vicente en Príncipe Pío para coger un autobús cuando un individuo le pidió un cigarro llamándole "guapa". Cuando éste le dijo que no era una mujer y le pidió que se dirigiera a él utilizando el género masculino, el agresor le empezó a increpar y humillar con frases como "me vas a comer la polla", "tú no eres un tío, no tienes polla, no tienes nada" y según el amigo que le acompañaba, cogió una botella de un banco próximo y le golpeó en la cabeza con ella rompiéndole las gafas.

A continuación la víctima intentó zafarse del agresor y éste le propinó un puñetazo en la cara que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Su amigo tuvo que interponerse entre los dos para separar al agresor, que seguía humillando a la víctima y gritándole: "Eres una tía, no eres un hombre". En ese momento el amigo pudo llamar a emergencias y rápidamente acudió un coche de policía. Los agentes separaron al agresor de la víctima para evitar nuevas agresiones físicas y fue arrestado.

La víctima y su amigo acudieron a denunciar con personal de Arcópoli la misma tarde del día 26 a las dependencias de Policía Nacional en la Comisaría de Moncloa-Aravaca.

Además, el Observatorio ha presentado una denuncia por este hecho también a la Fiscalía específica de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid. Con esta nueva agresión, la cifra provisional de incidentes de odio por motivos relativos a la orientación sexual en la Comunidad se eleva a 296.

Rubén López, Director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, lamentó que "tristemente, el día que cumplimos 40 años de la legalización del colectivo LGTB en España, volvemos a tener una agresión a una persona por el mero hecho de ser trans.

Por eso, exigimos el desarrollo de la ley trans de la Comunidad de Madrid y la aprobación de sus reglamentos específicos. Seguimos teniendo un importante fallo en la educación, muchos de los colegios siguen sin querer que se hable de igualdad en las aulas y es imprescindible educar a la población en los valores de respeto y libertad para todas las personas".

