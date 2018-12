Tráfico. víctimas de accidentes piden velocidad homogénea para todos los vehículos en las carreteras secundarias

28/12/2018 - 10:10

La Asociación DIA de víctimas de accidentes apuntó este viernes que aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) rebaje la velocidad en las carreteras secundarias a 90 km/h esa medida es insuficiente porque "no soluciona el problema de los adelantamientos".

Así lo dijo la asociación en una nota ante la decisión anunciada del Gobierno de reducir la velocidad máxima en carreteras secundarias, que quedará en 90 km/h para coches y motos y en 80 km/h para camiones, autobuses y furgonetas.

El presidente de Asociación DIA y Fundtrafic destacó que "a pesar de la idoneidad de rebajar los límites de velocidad, consideramos que la velocidad en carreteras secundarias debería ser homogénea para todos los vehículos para reducir las víctimas".

"El principal riesgo en carreteras convencionales son los adelantamientos, que pueden terminar en colisiones frontales o frontolaterales. Si imponemos a camiones, autobuses y furgonetas una velocidad máxima de 80 km/h y al resto de vehículos de 90 km/h ¿qué sucede? que al ir circulando a 90 nos vamos a topar con vehículos a los que adelantar, ahí está el riesgo", apuntó Canes.

Según los datos de la DGT, en 2017 el 64,4% de las personas fallecidas en accidentes en carreteras secundarias lo fueron por salidas de vía o colisiones frontales. Por ello, desde DIA se ve "urgente" impulsar medidas como "instalar bandas sonoras en carreteras secundarias para evitar salidas de vía y colisiones por invasión del carril contrario". "Pero para eso necesitamos mayor inversión en seguridad vial y menos medidas cosméticas", agregó Canes.

No obstante, la Asociación DIA celebró que se vaya a reducir la velocidad en carreteras secundarias pues en estas carreteras, caracterizadas por tener un solo carril por sentido y no estar desdobladas, se concentra el grueso de los accidentes de tráfico, y en particular los muy graves y los mortales. Y apuntó que la nueva medida la lleva reclamando desde hace tiempo, como se trasladó el pasado 25 de octubre al director general de Trafico, Pere Navarro.

"En 2017 el 77% de las personas que fallecieron en accidentes en vías interurbanas circulaban por carreteras secundarias. Sabemos que esta medida es impopular pero puede salvar muchas vidas y prevenir de grandes lesiones a cientos de personas. El problema es que no se rebaja de manera homogénea, y así no se acaba con el problema de los adelantamientos", recordó el presidente de Asociación DIA y Fundtrafic.

