Inmigración. más de 100 menores de los 139 que iban a bordo del 'open arms' no iban acompañados

28/12/2018 - 15:19

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Más de 100 adolescentes de los 139 menores de edad desembarcados este viernes en Algeciras tras ser rescatados por el barco de Proactiva Open Arms no iban acompañados.

Estos menores no cuentan con ningún adulto de referencia en España, según confirmaron a Servimedia fuentes de la ONG Save the Children, que se ocupó de la atención de los menores nada más llegar a puerto. "Es una cifra muy elevada de menores no acompañados", indicaron, aunque añadieron que los niños más pequeños sí viajaban acompañados, generalmente de sus madres, pero la mayoría de adolescentes (entre 16 y 17 años) viajaban solos.

Asimismo, la organización expresó su preocupación ante el alto número de niñas somalíes de 12, 13 y 14 años que han sido violadas al atravesar Libia. "Esto no es algo nuevo, lo vemos con frecuencia en las niñas que llegan a través de Libia y demuestra la brutalidad de las condiciones en este país", señalaron las mismas fuentes.

Al igual que con el resto de llegadas de inmigrantes a las costas españolas, los equipos de Save the Children se ocupan de prestar la primera atención a los menores, de identificar a aquellos que no están acompañados y a posibles víctimas de trata, así como de ofrecerles información sobre sus derechos.

"Lo normal es que nos traslademos con ellos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), pero en esta ocasión la policía no nos lo ha permitido". De hecho, todos los migrantes que viajaban a bordo del 'Open Arms' se hallan ya en este centro, después de una primera revisión sanitaria por parte de Cruz Roja y de una breve identificación a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Tras las labores de identificación, los migrantes serán derivados a los distintos servicios, según sean menores, mujeres, víctimas de trata, solicitantes de asilo... En principio, la Junta de Andalucía asumirá la tutela de los menores no acompañados.

(SERVIMEDIA)

28-DIC-18

AGQ/gja