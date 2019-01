Violencia género. las mujeres separadas advierten a pp y c's que incumplir el pacto contra la violencia de género "es incrementar los asesinatos"

2/01/2019 - 16:54

La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, adviritió este miércoles a PP y C's que incumplir el Pacto contra la Violencia de Género es "incrementar los asesinatos machistas", tras conocerse que el partido de extrema derecha Vox exige a ambas formaciones acabar con las ayudas que reciben las asociaciones de mujeres si quiere su apoyo para poder gobernar en Andalucía.

Pérez del Campo, en declaraciones a Servimedia, agregó que "si las mujeres de España quieren mantener la lucha por la igualdad y seguir siendo personas y no paridoras tienen que decir no a Vox y a los partidos que pactan con ellos porque no todo vale por el poder. Todo el mundo tiene que saber que PP y C's estan pactando con un partido xenófobo, homófobo y misógino... Si aceptan quitar las ayudas a las mujeres están fomentando el asesinato machista" y vulnerando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La presidenta de esta federación teme que con Vox "se acerca el fantasma de la dictadura franquista, la pérdida de los derechos, condenar a las muejres al silencio y a aguantar los malos tratos porque no hay medios para ayudarlas".

"Quieren que las mujeres volvamos a casa, a no trabajar... Estamos en el peor momento de la historia. Hay que sacar fuerzas de donde sea para que este partido deje de crecer y para que la gente se dé cuenta de que ni el PP ni C's son partidos de centro", concluyó Pérez del Campo.

