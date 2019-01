Violencia género. el gobierno dice que "no es comprensible para los ciudadanos" que 'la manada' no esté en la cárcel

3/01/2019 - 14:33

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en relación con la resolución de un tribunal de Navarra que ha fallado a favor de que los cinco miembros de 'La Manada' sigan en libertad, que esta decisión "no es comprensible para los ciudadanos".

Montero resaltó, en un encuentro con los medios, que el Gobierno está comprometido con el cambio de legislación para que no se cuestione que cuando una mujer dice 'no', es 'no', y no puede haber ninguna interpretación posible.

Asimismo lamentó, aunque sin referirse a 'La Manada', que "no estén en las condiciones en las que deberían estar (en la cárcel) después de que la sentencia ha demostrado hechos probados".

