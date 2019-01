El papa y varias ONG piden a los gobernantes que pongan fin a la odisea de 49 inmigrantes

Roma, 6 ene (EFE).- Mientras los gobernantes europeos se parapetan en sus posiciones y se tiran entre ellos la pelota de los inmigrantes, el papa Francisco y algunas ONG llamaron hoy a poner fin a la odisea de medio centenar de personas rescatadas por dos barcos y que vagan por el Mediterráneo en espera de ser aceptados por algún país.

"Desde hace muchos días, 49 personas salvadas en el mar Mediterráneo están a bordo de dos naves de ONG, en busca de un puerto seguro donde desembarcar. Hago un cordial llamamiento a los líderes europeos para que demuestren solidaridad concreta hacia estas personas", dijo el papa durante la oración del Ángelus este domingo.

Ante miles de fieles que abarrotaban la Plaza de San Pedro y que aplaudieron su reclamo, el pontífice, con voz firme, llamó la atención sobre el caso de estos 49 inmigrantes, una crisis que se encuentra bloqueada mientras pasan los días sin que se vislumbre una solución.

Se trata del barco Sea Watch 3, de la ONG homónima, que rescató a 32 inmigrantes hace ya 15 días, entre los que se encuentran tres menores no acompañados, dos niños pequeños y un recién nacido.

Otros 17 inmigrantes rescatados están a bordo de la nave "Profesor Albrecht Penck" de Sea-Eye, desde el pasado 29 de diciembre.

"Pongamos fin a esta insoportable violación del derecho internacional y de los derechos fundamentales, ¡háganles desembarcar rápidamente!", fue el dramático llamamiento que escribió hoy Sea Watch Italy en su cuenta de Twitter.

La ONG lamentó lo que calificó de "el juego de la UE" "Se nos dice quedaos en Malta, id a Italia, entrad en el puerto... Y NO ES FÁCIL. Nuestra elección, sea justa o equivocada, bajo una fuerte presión mediática y política, la hacemos para tratar de cuidar a las personas que están a bordo y de poder salvar a otras".

A medida que pasan los días, las posiciones de Italia y Malta, los dos países más cercanos a los buques de rescate, son más inflexibles.

Malta permitió hace unos días que ambos barcos entraran en sus aguas territoriales para resguardarse del mal tiempo, pero no permitió el desembarco de los rescatados.

Hoy, su primer ministro, Joseph Muscat, subrayó que Malta no se convertirá en el sitio adonde vayan a desembarcar los inmigrantes salvados por organizaciones humanitarias que no otros países no quieren acoger.

"El Gobierno debe encontrar un equilibrio entre la protección de la vida humana y la protección de Malta y su seguridad, evitando que sea amenazada", señaló, en una entrevista con One Radio.

Por su parte, el Gobierno italiano se mantiene en su decisión de no abrir los puertos de país a la inmigración ilegal, de acuerdo con la línea dura implantada por su ministro de Interior, Matteo Salvini, que se jacta de haber reducido drásticamente los desembarcos.

"A Italia no llega nadie. Puertos cerrados, prohibidos", insistió hoy Salvini, después de que su socio en el Gobierno de coalición, el líder del Movimiemnto 5 Estrellas, Luigi di Maio, propusiera acoger a 10 de los inmigrantes, mujeres y niños.

"Está bien que Di Maio hable y diga lo que piensa... pero en materia de inmigración el que decide soy yo", terció Salvini.

Y agregó: "yo trabajo para que no salgan las mujeres y los niños y todos los demás de sus países, y para evitar el riesgo de que mueran en el desierto o en el Mediterráneo. No se pueden hacer concesiones sobre el principio de que, si no es a través de corredores humanitarios, aquí no entra nadie".

Los dos vicepresidentes del ejecutivo italiano han atacado a sus socios de la Unión Europea por desentenderse del asunto y echar toda la carga sobre Roma.

Di Maio insistió hoy en recibir a los diez niños y mujeres "precisamente para darle una bofetada moral a Europa, y a Malta, que los tiene ahí día tras día, y si lo hubiera hecho Italia habría intervenido la ONU".

Mientras, el llamamiento del papa fue objeto de elogios desde numerosas voces, como el líder izquierdista de Libres e Iguales, Nicola Fratoianni.

"Desde un no creyente, no puedo no dar las gracias al papa por haber levantado hoy su voz fuerte y autorizada para que termine el martirio de esos 49 inmigrantes", dijo.

Y el alcalde de Nápoles, Luigi di Magistris, que viene ofreciendo su ciudad para que desembarquen los inmigrantes, en claro desafío a la línea dura de Salvini, continúa esperando.

Virginia Hebrero