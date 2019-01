Violencia género. podemos, abierto a "otras leyes contra la violencia" pero sin contraponerlas a la machista

La portavoz de Igualdad de Podemos en el Congreso de los Diputados, Sofía Fernández Castañón, se mostró abierta este miércoles a "otras muchas leyes que puedan estar protegiendo en otras situaciones de violencia", pero sin "contraponerlo" a las leyes de género porque "no está en el consenso social ahora mismo".

Así respondió la diputada de la formación morada tras las exigencias de Vox para apoyar un gobierno de derechas en Andalucía, que pasan por la supresión de las leyes de violencia de género y la propuesta para aunar en una sola ley las distintas violencias en el ámbito familiar.

"De lo que habla el feminismo es de vida, contra el discurso de la vida sólo se encuentra un lado que no ocupa ni el centro", declaró Castañón en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, su compañera y también diputada de Podemos Ángela Rodríguez reconoció que "no podemos hacer oídos sordos a nada de lo que ocurre en nuestro país", y señaló que el fenómeno de Vox es algo que "está sucediendo en España" pero "no hay que sobredimensionarlo", al tiempo que enfatizó que sus propuestas "no caben".

Asimismo, pidió "celeridad" en la ponencia para las medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y zanjó que "o se está con las mujeres o se está con los asesinos".

