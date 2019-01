Discapacidad. el grupo social once y las cofradías de pescadores colaborarán en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad

9/01/2019 - 13:39

El Grupo Social ONCE y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores suscribieron este miércoles un convenio marco para promover la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del intercambio de experiencias y el impulso de proyectos conjuntos.

El acuerdo lo rubricaron el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el presidente de la federación de cofradías, José Basilio Otero, en un acto en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que estuvo presidido por el titular de este departamento, Luis Planas.

Entre las iniciativas previstas, las dos partes se comprometen a impulsar líneas de actuación para fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad, la accesibilidad universal y la sensibilización en torno a la discapacidad y la divulgación de la importancia del consumo de pescado.

El convenio también prevé que la ONCE dedicará 22 millones de cupones de los próximos 15, 16, 17 y 18 de julio a impulsar el consumo de pescado. El primero de los cupones estará dedicado al atún rojo, el segundo al pulpo, el tercero a la sardina y el último a la sama de pluma. El año próximo, otros cuatro cupones también tendrán como protagonistas el pescado español.

El titular de Pesca, Luis Planas, aseguró que este es uno de los actos de la agenda de un ministro que hacen "mucha ilusión". "Porque he trabajado muchos años con la ONCE en Bruselas y uno se puede sentir orgulloso de una organización que es pionera en Europa, y porque he trabajado también muchos años con los pescadores por sus intereses en la UE", dijo.

El ministro aseguró que la Economía Social que abanderan las dos entidades cumple un papel fundamental en la economía española, y es un modelo a seguir y una referencia para el conjunto de los ciudadanos.

"Este acuerdo es una iniciativa muy interesante, porque favorece la inclusión laboral de personas con discapacidad y contribuye a fomentar la importancia del consumo del pescado", agregó Planas.

"FLOTA DE ILUSIÓN"

El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, se mostró orgulloso de que su organización pueda mostrar a través de los cupones el trabajo que hacen miles de familias cada día para llevar a tierra los productos de mar. "Lo hacemos con nuestra flota de barcos llena de ilusión", agregó Carballeda, quien destacó que entre la ONCE y las cofradías de pescadores dan trabajo a más de 110.000 personas. "Los dos creamos economía social y cerca de la ciudadanía", indicó.

El presidente de la federación de cofradías dijo que el convenio con una entidad social de referencia indudable en España como la ONCE es "importantísimo" para su entidad, porque da respuesta a una doble ilusión: por un lado, favorecerá que vendedores de la ONCE puedan comercializar en las cofradías "con las puertas más abiertas aún", y por otro, ayudará a promocionar el consumo de pescado más representativo de España.

