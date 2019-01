Inmigración. iu denuncia las "trabas" de interior para visitar los cie, igual que "el peor pp"

9/01/2019 - 14:46

Enlaces relacionados El ministerio de industria destinará 84 millones a ayudas para la compensación de costes de co2 (12/12)

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

Izquierda Unida denunció este miércoles las "trabas" y el "repentino cambio de criterio" por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que desde este departamento se impidiera la visita de la eurodiputada Marina Albiol al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fría (Tenerife).

IU asegura que Albiol tramitó el pasado mes de diciembre el permiso para visitar este recinto público y, sin embargo, desde Interior alegaron ayer un cambio en las normas para justificar la negativa.

Según la parlamentaria de IU, el Gobierno de Pedro Sánchez, "como el del peor PP, está empeñado en que las violaciones de los derechos humanos que se cometen en los CIE no trasciendan a la opinión pública. A pesar de que quiere transmitir una versión acogedora y tolerante, el PSOE aplica sin contemplaciones la doctrina de la Europa fortaleza que los Estados miembros y la Comisión Europea imponen desde Bruselas".

Marina Albiol se desplazó esta semana a Canarias para mantener reuniones con ONG, colectivos y asambleas locales de Izquierda Unida en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, a fin de abordar diversos temas para trasladar a las instituciones europeas, en especial en materia medioambiental y de políticas migratorias.

Albiol criticó también las "condiciones de masificación e indignidad" del CIE de Tenerife, además de la "opacidad sobre todo lo que rodea a estos centros, como demuestra el hecho de que nos hayan denegado el acceso".

"Rechazamos esta orden que viene desde Interior, después de que Grande-Marlaska haya decidido endurecer las ya de por sí duras normas de acceso que había impuesto el PP", afirmó.

Señaló que las ONG siguen advirtiendo sobre "las deficiencias existentes en la asistencia jurídica, sobre la desinformación, la falta de intérpretes y de formación en los policías que lo custodian" y sobre "la mala atención que se da a las mujeres migrantes internas". Además, criticó que "tanto la asistencia médica como el catering estén privatizados".

A su juicio, "no quieren que veamos lo que sucede aquí dentro, no quieren que denunciemos, no quieren que fiscalicemos lo que sucede en estas cárceles racistas. Estas políticas contra las personas migrantes las dicta la extrema derecha, pero las están implementando la Comisión Europea y los distintos Estados miembros, incluido el de Pedro Sánchez, que está siendo uno de los principales valedores", concluyó.

(SERVIMEDIA)

09-ENE-19

AGQ/caa