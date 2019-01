Educación. el pp califica la ley de celaá de "retroceso para la educación"

9/01/2019 - 16:14

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular calificó este miércoles de "retroceso para la Educación" la nueva ley educativa que prepara el Gobierno. "Es una ley que nos retrotrae a 2006 y ahora las necesidades educativas son diferentes", explicó el consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, que habló en nombre de todas las comunidades gobernadas por el PP (Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja).

Van Grieken destacó en declaraciones a los periodistas que "este proyecto de ley tiene de todo menos los elementos necesarios para mejorar la educación en España".

El consejero madrileño, que representaba a todas las comunidades del PP, abogó por "una alta inspección del Estado que cumpla su función para que las CCAA tengamos una igualdad educativa para toda España". "Algo que a día de hoy no se produce en algunas comunidades", como por ejemplo en Cataluña, denunció.

Reveló que en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebró hoy en Madrid no se plantearon las propuestas educativas de Vox, que pretende que la Educación vuelva a ser competencia del Estado, pero sí instó a que el Estado ejerza "los derechos que en este materia tiene contemplados en la Constitución española". "Es necesario reforzar el papel del Estado. No me refiero a la recentralización, sino a reforzar el papel del Estado", señaló.

(SERVIMEDIA)

09-ENE-19

AHP/MAN/pai