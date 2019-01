Inmigración. españa deporta más migrantes con el gobierno de sánchez que con el de rajoy

Las expulsiones y devoluciones de personas migrantes han aumentado un 14,85% desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska se ocupó del Ministerio del Interior, según datos de la Dirección General de Policía obtenidos por Servimedia a través de la Ley de Transparencia.

Desde que el PSOE accedió al Ejecutivo tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018, hasta el pasado mes de octubre, último mes con datos disponibles de expulsiones por parte del Ministerio del Interior, la policía española deportó a 5.491 migrantes. En el mismo periodo del año anterior, cuando Rajoy era presidente y Juan Ignacio Zoido el encargado de la cartera de Interior, se realizaron 4.781 expulsiones y devoluciones.

El periodo de Marlaska del que se tienen datos, de junio a octubre, es en el que más migrantes se han deportado en los últimos cinco años. Entre junio y octubre de 2016 se expulsaron y devolvieron a 3.737 personas, en 2015 a 4.277 y en 2014 a 4.789.

Marlaska ha deportado a un promedio de 1.098 migrantes cada mes. Durante el tiempo de Zoido como ministro, en cambio, la media era de 775 deportaciones mensuales. El anterior ministro del Interior fue Jorge Fernández Díaz, también del Partido Popular. Desde 2014 hasta que abandonó el cargo en noviembre de 2016 se expulsaban y devolvían a 885 migrantes al mes.

El aumento en las deportaciones no ha llegado sin motivo aparente, sino que está ligado a un aumento en la llegada de migración irregular. Las llegadas de inmigrantes por vía marítima y terrestre a España creció un 131% en 2018. Mientras que el año pasado llegaron de esta forma 64.298 personas, en 2017 hicieron lo propio 27.834, según datos del Ministerio del Interior.

De todos modos, en 2017 las llegadas de migrantes irregulares también aumentaron. Exactamente un 91,19% respecto al 2016. Las deportaciones en ese año, en cambio, solo crecieron un 0,92%. El Ministerio del Interior, contactado por esta agencia, no hizo valoraciones al respecto.

El abogado experto en extranjería Erick Santos aseguró en declaraciones a Servimedia que el Ejecutivo socialista "no ha sido más laxo ni ha rebajado la cantidad de expulsiones". Algo en lo que coincidió la activista y portavoz de Sos Racismo Dana García. "El PSOE sigue teniendo las mismas políticas que el Gobierno anterior porque, además, los acuerdos de repatriación con los países de origen siguen en vigor por mucho que cambie el partido de turno en el Gobierno", afirmó.

Amos coincidieron, además, en que el aumento en las expulsiones está relacionado con el auge de la extrema derecha en toda Europa. "Las políticas se están escorando a la derecha en toda Europa por la subida de las fuerzas de extrema derecha y, por ello, están aumentando el control y las medidas de seguridad en contra de las personas migrantes en todos los países de la Unión Europea", explicó Dana García en declaraciones a Servimedia.

"No es algo que nos sorprenda, pero esto está legitimando que el discurso racista cale aún más en la población española y las expulsiones y devoluciones que se pueden producir están creciendo", añadió la activista de SOS Racismo.

Dana García, además, hizo referencia a la expulsión de marroquís y argelinos desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que son de las que más han crecido, según denuncian desde SOS Racismo. La activista recuerda que fue precisamente el Gobierno socialista de Felipe González quien abrió este tipo de centros. "¿Qué te vas a esperar del PSOE?", remacha.

Los CIE son instituciones que según la ley no tienen carácter penitenciario. A pesar de que se interne a los migrantes en estos lugares, no son cárceles. Las personas retenidas en los CIE lo están por no tener papeles, algo que no supone un delito en España. El objetivo de internarlos en estos centros es devolverlos a su país de origen. Por ello, cuando no se puede documentar de donde son o no se les consigue expulsar en un plazo de dos meses vuelven a ser puestos en libertad, aunque su situación en el país siga siendo irregular.

EXPULSIONES DESDE LOS CIE

Las expulsiones desde estos centros aumentaron aún más desde la llegada del Ejecutivo socialista de Sánchez. Entre junio y octubre de 2018 se expulsaron a 2.287 migrantes desde los CIE, un 27,77% más que en el mismo periodo de 2017.

No obstante, el crecimiento viene sucediendo desde el inicio del año 2018. Con la Presidencia de Sánchez no nació la tendencia, sino que se mantuvo. De enero a octubre se expulsaron a 3.596 migrantes desde los CIE, un 38,95% más que en los mismos meses del año anterior.

