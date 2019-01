Audrey azoulay (unesco), preocupada por el "aumento del racismo" en europa

15/01/2019 - 11:54

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, reconoció hoy en el Foro España Internacional su preocupación por el "aumento del racismo" en Europa, al tiempo que instó a España a "no tener amnesia" respecto a su pasado islámico frente las posiciones de extrema derecha.

"La identidad no puede ser simplificada ni recortada, no hay que tener amnesia de lo que ha sido nuestro pasado; ese patrimonio español debe desempeñar un papel no sólo en Andalucía, sino en Europa", dijo en el citado acto de Nueva Economía Fórum tras ser preguntada por el auge de la ultraderecha en España y sus ataques contra la comunidad musulmana.

"Creo que el patrimonio debe explicar lo que es la historia de Europa", dijo un día después de visitar Medina Azahara y la ciudad de Córdoba. En este sentido, llamó a reivindicar ese mensaje "contra el discurso de reducción y de exclusión de lo que ha sido la historia", ya que "es una baza extraordinaria para luchar contra los extremismos".

Azoulay también alertó de que "vemos cifras preocupantes con el aumento del racismo y el antisemitismo en Europa y Estados Unidos; eso es muy importante y exige de nosotros el poder hablar en voz alta", de forma que el talante democrático "hable más alto que los demás en el debate global y se haga oír".

(SERVIMEDIA)

15-ENE-19

GIC/caa