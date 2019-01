Bolivia, protagonista del cupón de la once del sábado 19 de enero

15/01/2019 - 18:06

Bolivia protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 19 de enero, dentro de la serie 'Solidarios con Iberoamérica'.

Con esta serie, la ONCE busca reflejar el espíritu de cooperación regional en favor de las personas con discapacidad de América Latina a través de su símbolo más representativo: el cupón.

Ana Peláez, directora de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE, entregó hoy al embajador de Bolivia en España, Jorge Ramiro Tapia Sáinz, una copia enmarcada de este cupón, en un acto en el que estuvieron presentes Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE; María Jesús Varela, directora general de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), y Natalia Guala, técnico de Programas Internacionales de la ONCE.

El Grupo Social ONCE se ha vinculado con el país andino a través de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) y del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). Como entidad estatal, este último ha recibido donaciones y capacitación por parte de la FOAL para ampliar su capacidad de producción de materiales didácticos, en particular en las áreas de ciencias, matemáticas y musicografía.

En el ámbito del empleo, la ONCE apoya al Ministerio de Trabajo en su labor de intermediación laboral dirigida a personas con discapacidad visual. Ello se traduce en la colaboración mediante el Programa Ágora, financiado por FOAL en alianza con FENACIEBO, el IBC y Cáritas Bolivia.

Desde Ágora se brinda apoyo al Ministerio de Trabajo en la búsqueda de empleo, la adaptación de puestos de trabajo (tecnología para personas ciegas o con baja visión), la adquisición de ayudas técnicas (bastones, lupas, etc.), el acompañamiento en el desarrollo de cursos de formación u otras necesidades que desde el Ministerio se presenten para la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.

