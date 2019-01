Rsc. fundación mapfre apoya 11 proyectos internacionales para mejorar la calidad de vida de enfermos de cáncer y crónicos

16/01/2019 - 13:50

Fundación Mapfre apoyará a 11 investigadores internacionales que trabajan en iniciativas dirigidas a la mejora de las tasas de morbilidad y la calidad de vida de enfermos con cáncer y pacientes crónicos y a investigar la relación entre los plásticos y la obesidad, el envejecimiento saludable y el sistema de previsión social.

Según informó este miércoles Fundación Mapfre, estos son algunos de los proyectos que han recibido ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi, dotadas con 315.000 euros y que permitirán a los investigadores "potenciar su talento y excelencia" y realizar trabajos a lo largo de 2019 en universidades, empresas y hospitales de España, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos e Italia.

Entre los proyectos de salud seleccionados, la fundación destacó el que llevará a cabo María del Carmen Fiuza Luces, investigadora de la Universidad Europea de Madrid que analizará los efectos sobre la enfermedad y la calidad de vida de pacientes con cáncer pediátrico de un programa educacional y de ejercicio físico individualizado y supervisado como herramienta terapéutica y preventiva.

En esta categoría, que recibió un total de 183 solicitudes, también figura un programa que llevará a cabo un equipo de investigadores de la Universidad de Granada que estudiarán la presencia en alimentos de compuestos similares al Bisfenol A, utilizados para fabricar envases de alimentos, bebidas o biberones, y su asociación con el sobrepeso u obesidad infantil como posibles disruptores endocrinos.

Además, se han beneficiado de estas ayudas los investigadores Salvador Gilpérez Rivera con su proyecto 'CuidaT' de Aura Cuidados, del Centro Sociosanitario Lago de Arcos (Cádiz); Romina Natalia González, de la Universidad del Gran Rosario (Argentina), por su investigación 'Evaluación del impacto de un programa de entrenamiento intervalado de alta intensidad en una población con enfermedades crónicas no transmisibles adscrita a centros de atención primaria de la salud'; David Pescador Hernández, del Instituto de Investigación Biomédica (Salamanca), por su estudio sobre 'Modelos predictivos del pronóstico y secuelas del esguince cervical en accidentes de tráfico', y José Pardo Masferrer, de la Fundación Española de Oncología Radioterápica por su investigación sobre la 'Mejora de la seguridad y calidad clínica en el tratamiento del paciente con técnicas avanzadas de radioterapia mediante la aplicación de análisis de Riesgo'.

PENSIONES Y ENERGÍAS RENOVABLES

En el área del seguro y la previsión social también recibirá una ayuda el proyecto de Jorge Onrubia, doctor en Economía y profesor titular y director del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, que pretende crear una metodología que proponga soluciones a los sistemas actuales de pensiones y explique las ventajas de las distintas alternativas de previsión social que existen en la actualidad.

En este mismo ámbito también destaca la que ha recibido Jorge Mario Uribe, líder del grupo de Finanzas Cuantitativas en la Universidad del Valle (Colombia) e investigador asociado al Riskcenter de la Universidad de Barcelona, que a lo largo de este año estudiará los riesgos y beneficios del desarrollo de nuevos productos dirigidos a electricidad renovable variable desde la perspectiva de las compañías de seguros.

Asimismo, se han beneficiado de estas ayudas Runhuan Feng, de la Universidad de Illinois, por su investigación 'Cyber Insurance–Challenges and Opportunities for Market Growth'; Kailan Shang, investigador independiente (Canadá), por su estudio 'Insurance Chatbot', y Michele Tumminello, de la Universidad de Palermo (Italia), por 'A network approach to recommend insurance instruments and detect frauds'.

Dentro de esta convocatoria, Fundación Mapfre también ha fallado la Beca Primitivo de Vega, valorada en 15.000 euros y gracias a la cual Pilar Sáez López, profesional del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, dirigirá un estudio sobre los factores que influyen en la evolución de los pacientes mayores que han sufrido una fractura de cadera.

Con estas ayudas, cuyo importe asciende a 14,5 millones de euros en la última década, Fundación Mapfre pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progreso de la sociedad.

