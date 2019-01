El gobierno recuperará las becas séneca para el intercambio de estudiantes entre las universidades españolas

El Gobierno destinará dos millones de euros en recuperar las becas Séneca para los estudiantes que realicen un programa de movilidad en otra universidad española distinta a la suya.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, anunció este jueves la medida en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

Esta medida está incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019. Por tanto, la puesta en marcha de las becas Séneca, que no se otorgan desde el 2013, dependerá de la aprobación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados.

El programa Séneca se eliminó cuando José Ignacio Wert era ministro de Educación y desde entonces los estudiantes españoles que estudian un curso académico en otra universidad del país no han contado con ningún tipo de beca ni ayuda económica por parte del Gobierno.

Estos presupuestos, además, también contemplan la eliminación de las horquillas de precios de matrícula y tasas universitarias. "Las comunidades autónomas podrán decidir sobre los precios de las tasas y podrán volver a los niveles anteriores a los cambios producidos en 2012", destacó Duque.

De todos modos, el ministro no recordó que el precio máximo contemplado para el precio de los créditos universitarios no baja. Por tanto, la decisión dependerá totalmente de las comunidades autónomas, que no tienen porqué optar por un descenso de los precios de las tasas.

Aun así, Duque quiso dejar clara la apuesta del Gobierno por las universidades públicas y recalcó que uno de los objetivos prioritarios de su ministerio es "formar y atraer el talento universitario e investigador". "Hemos ampliado los contratos predoctorales y hemos recuperado la convocatoria de contratos postdoctorales en el extranjero", explicó.

El ministro también destacó que han hecho "un esfuerzo mayor en los proyectos generales de ciencia, donde se invertirán 85 millones más durante este 2019; un crecimiento de más del 20%".

En la misma línea, Duque también quiso darle importancia a la creación del programa Cervera que busca fomentar la innovación en el campo de la colaboración entre pymes y centros tecnológicos de investigación. Este nuevo proyecto contará con un presupuesto de 570 millones de euros para el 2019. "El Gobierno quiere fomentar la innovación en las empresas", remachó el ministro.

Por ello, el Ejecutivo también ha decidido apostar por la Sociedad de Capital Riesgo Innvierte que para este año contará con 100 millones de euros de fondos públicos. Duque, además, confirmó que pretenden atraer otros 100 millones de capital privado para esta iniciativa.

LOS PRESUPUESTOS DE CIENCIA Y UNIVERSIDADES CRECEN UN 6,4%

El proyecto de PGE para 2019 aumenta un 6,4% las partidas destinadas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El ministerio de Pedro Duque contará con 2.412 millones de euros para el 2019, mientras que el año anterior dispuso de 2.268 millones.

Los organismos públicos de investigación que dependen del ministerio también verán crecer su presupuesto. En este caso, un 5,9%. Duque, además, destacó que en el caso de analizar únicamente las partidas no financieras de su ministerio, el crecimiento es superior al 8%.

"UNOS PRESUPUESTOS TRANSVERSALES"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que compareció junta a Guirao y Duque, quiso destacar que los Presupuestos Generales del Estado y las políticas de los tres ministerios son transversales y "apuestan de forma clara y estratégica por el conocimiento y el talento".

"Estos presupuestos van a poner fin a siete años de recortes y desinversión en educación, ciencia, universidades, innovación y cultura", denunció Celaá.

La ministra, además, remarcó que "las economías que más apuestan por la ciencia, la educación, la cultura y la creatividad son las economías que impulsan un mayor crecimiento y proyectan un futuro sostenible".

