Discapacidad. constituido el nuevo consejo general de la once

17/01/2019 - 15:18

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La ONCE constituyó este jueves su nuevo Consejo General, surgido de las XI elecciones democráticas de la organización, celebradas el pasado 4 de diciembre y en las que Miguel Carballeda Piñeiro fue reelegido presidente. El pleno constitutivo contó con la presencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luis Carcedo, acompañada del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada.

El Consejo General es el máximo órgano de representación y gobierno de la ONCE. Cada cuatro años, las personas afiliadas a la organización eligen en votación a quienes les representarán en ese periodo. De las urnas resulta la composición de los Consejos Territoriales (uno por cada comunidad autónoma) y del Consejo General.

La elección del Consejo General y los Consejos Territoriales es consecuencia de un proceso democrático en la ONCE que cumple 37 años desde que, en 1982, las personas ciegas acudieron por primera vez a las urnas para elegir democráticamente a quienes dirigen el futuro de la organización, todo ello de acuerdo con la Ley de Economía Social por la que se rige la ONCE, así como de sus propios Estatutos.

El pleno, celebrado este jueves en Madrid, reeligió en su cargo a Miguel Carballeda Piñeiro como presidente de la ONCE para los cuatro próximos años, tras haber logrado en las urnas el respaldo para su candidatura de 36.869 sufragios entre las 66.806 personas ciegas con derecho a voto en las últimas elecciones.

El nuevo Consejo queda formado por 11 miembros: el presidente y 10 consejeros generales (la mitad hombres y la mitad mujeres), entre los que hay además cuatro vicepresidencias, que también son ocupadas de forma paritaria.

Miguel Carballeda se mantiene como presidente de la ONCE y también del Grupo Social ONCE, que incluye Fundación ONCE e ILUNION. Alberto Durán ocupará la Vicepresidencia 1ª de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas; José Luis Pinto estará al frente de la Vicepresidencia 2ª de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial; Patricia Sanz encabezará la Vicepresidencia 3ª de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital, e Imelda Fernández liderará la Vicepresidencia 4ª de Servicios Sociales y Participación.

La primera reunión del Consejo procedió asimismo a nombrar a los máximos responsables de las diferentes áreas ejecutivas: la Dirección General de la ONCE, al frente de la cual continuará Ángel Ricardo Sánchez Cánovas; Fundación ONCE, cuyo vicepresidente ejecutivo seguirá siendo Alberto Durán, e ILUNION, que mantiene a Alejandro Oñoro como consejero delegado.

El nuevo Consejo General de la ONCE queda configurado así: presidente, Miguel Carballeda Piñeiro; Vicepresidencia Primera, Alberto Durán López; Vicepresidencia Segunda, José Luis Pinto Barroso; Vicepresidencia Tercera, Patricia Sanz Cameo; Vicepresidencia Cuarta, Imelda Fernández Rodríguez; consejeros, Cristina Arias Serna, Ana Díaz Alonso, Alejandro Oñoro Medrano, Bárbara Palau Vidal, Eugenio Prieto Morales y Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, y secretario general, Rafael de Lorenzo García.

(SERVIMEDIA)

17-ENE-19

MAN/caa