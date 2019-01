Madrid. down madrid, premio al valor social por fomentar hábitos de vida saludable entre personas con discapacidad intelectual

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha sido galardonada en los Premios al Valor Social, otorgados por la Fundación Cepsa, por el proyecto 'Mujer, Deporte y Salud. Programa de hábitos saludables en personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual'.

El proyecto, según informó Down Madrid en una nota, surgió tras el análisis que hizo esta entidad acerca de la menor participación de las mujeres en las prácticas deportivas. Las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual presentan, generalmente, unos niveles de condición física más bajos que el resto de la población.

Por este motivo se elaboró el proyecto premiado, que consiste en el desarrollo de recursos y actividades para fomentar hábitos de vida saludable en las personas con discapacidad intelectual y favorecer la práctica deportiva, especialmente entre las mujeres, desde edades muy tempranas.

El acto, celebrado en la Torre Cepsa, contó con la participación de la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Miriam Rabaneda, y el presidente de la Fundación Cepsa, Pedro Miró. Por parte de Down Madrid, a la entrega de premios acudieron la directora general, Elena Escalona, y la coordinadora de Deporte y Salud, María Jesús Rihuete.

Escalona señaló que "el deporte no es solo bueno para la salud, sino que con él también se trabaja la psicomotricidad, el compañerismo, el sacrificio o el afán de superación, entre otras cosas". Por ello, "con esta iniciativa se pretende fomentar que las personas con discapacidad intelectual hagan deportes como yoga, pilates o bádminton y, para aquellas personas que hagan deporte en entornos inclusivos, se enviará una persona de apoyo para formar a los monitores".

Además, Escalona destacó que el proyecto se ha centrado en la mujer porque "en deporte están por detrás de los hombres. En la Carrera Solidaria de Down Madrid todos los años la participación de las mujeres ha estado por debajo de los hombres excepto en la última edición, donde la participación se ha igualado".

Por su parte, Miriam Rabaneda señaló que con estos premios "cada año se hacen realidad nuevos proyectos sociales que significan una mejora importantísima en la calidad de vida de muchas personas". Rabaneda agradeció "la labor que realizan cada una de las entidades premiadas en su ámbito" y destacó que "los 10 años de los Premios al Valor Social de Fundación Cepsa demuestran el compromiso social de Cepsa y que es consciente de la importancia de su compromiso para el desarrollo social".

MUJER, DEPORTE Y SALUD

El proyecto se desarrollará en una sala multifincional acondicionada para la práctica de actividad física y deporte de las personas con discapacidad intelectual desde los seis meses en adelante. Spinning, baloncesto, escuela de fútbol y competición, matronatación de bebés, natación, gimnasia rítmica y aeróbic son algunas de las actividades que se llevarán a cabo.

También se trabajará en un decálogo de hábitos saludables con los deportistas y sus familias y se elaborarán para todos ellos recomendaciones de alimentación saludable en base a un estudio de control de peso, masa corporal, etc. Además, el próximo 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se llevarán a cabo acciones de sensibilización a la sociedad a través de clases abiertas para dar a conocer el proyecto y los beneficios que conlleva para las personas con discapacidad intelectual.

Finalmente, de cara al mes de junio se organizarán las I Jornadas Inclusivas en el Centro 3Olivos. El evento reunirá a más de 300 deportistas para celebrar distintos encuentros deportivos, exhibiciones y clases magistrales para que los asistentes disfruten del deporte junto a otros niños, jóvenes y adultos.

