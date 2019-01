La rae retrasa a febrero la aprobación del informe encargado por calvo sobre la constitución

18/01/2019 - 9:14

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Real Academia Española (RAE) aprobará, previsiblemente, el próximo 7 de febrero el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución Española encargado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras retrasar su paso por el Pleno para que estén presentes los académicos encargados de la ponencia.

La petición de la 'número dos' de Pedro Sánchez fue un estudio sobre si la Carta Magna se refería a hombres y mujeres en igualdad y de forma inclusiva. Tras meses de elaboración, la ponencia constituida por los académicos Pedro Álvarez de Miranda, Ignacio Bosque, Inés Fernández Ordóñez y Paz Battaner ya ha concluido sus trabajos.

Según expuso el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en una entrevista con Servimedia, el informe irá al Pleno de la Academia el próximo 7 de febrero, tras posponer su debate y aprobación porque "quiero que estén los ponentes".

"Una vez esté aprobado, se lo llevaré a la vicepresidenta del Gobierno porque es la destinataria; los papeles son para quien los ha pedido y no hay que esperar una difusión de la RAE, sino que la vicepresidenta hará con él lo que estime conveniente", adelantó Muñoz Machado.

Su predecesor en el cargo, Darío Villanueva, ya avanzó en noviembre que en este informe no habría novedades y se ceñiría a la postura que mantiene la RAE: "el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino" y "no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres".

El académico que lidera la ponencia sobre el informe, Ignacio Bosque, es un catedrático que ya publicó un polémico informe sobre el lenguaje no sexista y en el que llama la atención sobre la vulneración de normas gramaticales y distinciones innecesarias.

(SERVIMEDIA)

18-ENE-19

GIC/caa