El prior del valle de los caídos sobre franco: "han abierto una cuestión que no era necesaria y ahora parece que no saben cómo salir"

18/01/2019 - 10:50

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, asegura que aún quedar recorrido para que se resuelva la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle, que hay que contar con el permiso de la familia y que el caso incluso podría pasar al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Está claro que han abierto una cuestión que no era necesaria y de la que ahora parece que no saben cómo salir", dice en un amplio reportaje de la revista religiosa 'Vida Nueva' sobre el empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar a Franco.

Sobre la gestión del caso, Cantera desvela: "El Gobierno nos ha saltado por completo, no han hablado conmigo". El prior aclara que no se le notificó cuando miembros del Ejecutivo visitaron meses atrás la basílica. "Ni siquiera nos avisaron por cortesía. Les habría recibido", asegura. "Se nos ha presentado como los residuos del franquismo", lamenta el religioso, que también sufrió encontronazos y "problemas" con el régimen de Franco.

No obstante, se siente "respaldado" en las decisiones adoptadas por su comunidad, sus superiores benedictinos en Francia y por las autoridades eclesiales, tanto el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como el nuncio Renzo Fratini: "Estamos al habla y les tengo al corriente. En los puntos fundamentales coincidimos: no se puede exhumar sin el permiso de la familia. Si no hay acuerdo entre las partes, hay que esperar a lo que decida el Gobierno".

Cantera, que encabeza una comunidad de 22 monjes de la congregación de Solesmes que atienden a 35 chavales de la escolanía, subraya que entre las tareas que realizan desde que llegaron a ese recinto hace 60 años están las continuas oraciones "por todos los difuntos en la Guerra Civil, de uno y otro bando, y de rezar por la paz en España".

RECINTO ABANDONADO

En el reportaje de 'Vida Nueva' recogido por Servimedia, el prior explica la vida "en paz" que se desarrolla en el Valle, cuyas instalaciones se están abandonando. El religioso denuncia que no han recibido la asignación económica de 2018 que corresponde al Estado: "Hay un impago total. Si hay un chantaje de tipo político por detrás, no lo sé".

Sin embargo, las visitas a la basílica donde reposan los restos de Franco han aumentado desde que el presidente Pedro Sánchez anunciase su exhumación. Casi 390.000 personas visitaron el recinto del Valle el año pasado, un 33% más que en 2017, pese a sus "signos visibles de abandono", según muestra el reportaje de 'Vida Nueva': el funicular no funciona; las esculturas de la base de la cruz están sin restaurar; las bóvedas están deterioradas; hay una plaga de palomas y humedades y las rutas de senderismo están inutilizadas. "Es un disparate que esto se esté dejando abandonar y que se venga abajo", denuncia Cantera.

De forma paralela, Santiago Cantera desmiente que el monasterio viva de las subvenciones, en tanto que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no es estatal: "No somos unos gorrones del Estado". De hecho, el prior denuncia que no han recibido de Patrimonio Nacional la asignación de 340.000 euros correspondiente a 2018. "No hemos cobrado nada, hay un impago total. Si hay un chantaje de tipo político por detrás, no lo sé", comenta.

El responsable de la comunidad, que sigue la regla benedictina del 'ora et labora', subraya además que en el Valle de los Caídos también están sepultados hasta 54 beatos reconocidos, más otros seis en proceso de beatificación de la diócesis de Madrid, a los que se podrían sumar nuevas causas.

Cantera también se hace eco de los "muchísimos apoyos" que ha recibido en los últimos meses frente a la "tergiversación" y "manipulación" que, en su opinión, se está haciendo del proceso de exhumación del dictador. Lo explica por la difusión intencionada de "falsas noticias" y, también, por "desconocimiento".

18-ENE-19

