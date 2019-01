Inmigración. amnistía critica que españa obliga a rescatadores y migrantes a "pagar los fallos e incumplimientos" de malta e italia con el bloqueo del 'open arms'

18/01/2019 - 12:23

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Amnistía Internacional (AI) criticó este viernes que con su decisión de impedir que el barco de la ONG Proactiva Open Arms zarpe del puerto de Barcelona hacia el Mediterráneo Central para reanudar su misión de rescate, España obliga a solicitantes de asilo y a rescatadores a pagar el precio de los incumplimientos legales de Malta e Italia.

Así lo indicó la organización este viernes con motivo de la reunión que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE mantienen en Malta para hablar sobre cooperación, estabilidad y seguridad en la región del Mediterráneo.

En un análisis titulado 'Cut Adrift in the Mediterranean', Amnistía describe cómo el hecho de haber delegado el control de las fronteras europeas en las autoridades libias y un sistema que no establece un reparto justo de las responsabilidades sobre los solicitantes de asilo en Europa han creado una situación en la que frecuentemente se abandona a migrantes y solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo.

En el documento también se explican los pasos necesarios para que no vuelvan a darse situaciones como el varamiento de los barcos de salvamento de las ONG Sea Watch y Sea Eye y el bloqueo de Proactiva Open Arms.

Según AI, a fin de reducir el número de personas desembarcadas en sus puertos, algunos países de la UE han reducido o retirado las patrullas de sus propias fuerzas navales y, al mismo tiempo, "las ONG que intervienen para llenar ese vacío se encuentran con que se les deniega sistemáticamente el permiso para atracar, sobre todo en Italia y Malta". Algunos gobiernos europeos "han llegado a impedirles realizar sus propias actividades para salvar vidas mediante investigaciones criminales y obstáculos burocráticos", agregó.

"El ejemplo más reciente lo encontramos en la orden cursada la semana pasada por las autoridades marítimas españolas, que impide a Proactiva Open Arms rescatar personas en el Mediterráneo central", apuntó Amnistía. "En esta orden administrativa, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve cómo los Estados mediterráneos han quebrantado leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes y rescatadores a pagar el precio de esos fallos".

Amnistía lamentó que "las propuestas para reformar el sistema actual o reparar temporalmente sus deficiencias han sido paralizadas por algunos gobiernos", aunque afirmó que "todavía queda un espacio de oportunidad antes de las elecciones europeas de mayo".

"Los dirigentes europeos no pueden seguir dando la espalda a las personas atrapadas en el mar y continuar distorsionando el debate sobre la migración para beneficio político propio", afirmó. "Por eso, deben acordar con urgencia una política de desembarcos rápidos y predecibles en consonancia con el derecho internacional y un sistema de reparto entre países de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo".

(SERVIMEDIA)

18-ENE-19

AGQ/caa