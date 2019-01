La 'cumbre mundial de acupuntura y ciencia' se queja de que el gobierno los califique como pseudoterapia

Representantes de la Sociedad de Acupuntura Médica de España (Same) se quejaron este viernes de que el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad hayan calificado la acupuntura como una pseudoterapia sin evidencias científicas que prueben efectos positivos sobre los pacientes.

La Sociedad de Acupuntura Médica de España celebró una rueda de prensa este viernes en la 'Cumbre Mundial de Acupuntura y Ciencia', que han organizado en Madrid para defender que "la acupuntura es una terapia con evidencias científicas".

Los ministerios de Sanidad y Ciencia anunciaron hace unos meses la elaboración del 'Plan para la protección frente a las pseudoterapias', con la intención de luchar contra cualquier "sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia y su seguridad".

SIN EVIDENCIA CIENTÍFICA

Los gabinetes de María Luisa Carcedo y Pedro Duque, que han sido muy críticos con las pseudoterapias, incluyeron dentro de esta calificación a la acupuntura, entre otros métodos que no han demostrado a través de ninguna evidencia científica su efectividad, como por ejemplo la homeopatía.

Los representantes de la 'Cumbre Mundial de Acupuntura y Ciencia' y de la Sociedad de Acupuntura Médica de España, en cambio, contradijeron la postura de los ministerios. "Las evidencias científicas sobre el uso de la acupuntura en tratamiento de dolor son claras. Negarlas sería absurdo", comentó el doctor Rafael Cobos y presidente de la Sociedad de Acupuntura Médica de España.

"También se están encontrando evidencias en tratamientos de procesos de inflamación o de destrucción del sistema biológico de base o de depresión, insomnio y estrés, por ejemplo", añadió el representante de la Same.

Cobos fue aún más allá y quiso destacar que "también se está demostrando la eficacia de la acupuntura en los animales". "Hay veterinarios acupuntores que hacen que los caballos rindan más en las carreras", remachó.

PSEUDOTERAPIA

Según sus detractores, la acupuntura es una pseudoterapia cuya eficacia no se ha demostrado a través de evidencias científicas, más allá del efecto placebo que puede suponer para sus pacientes. El origen de esta pseudoterapia sería la medicina tradicional china.

La acupuntura se basa en la idea del chi, un concepto filosófico predominante en la cultura oriental. El planteamiento de la acupuntura entendía que cuando una persona se enferma es debido a que el chi no fluye de forma adecuada y que al clavarle las agujas de la acupuntura se restaura el equilibro del chi y este fluye de forma adecuada.

De todos modos, esta idea filosófica, sin base científica, tampoco es defendida ya por los practicantes de la acupuntura. "El lenguaje cambia. Aún hay algunos que hablan realmente de esas ideas, pero cuando hablan los chinos del chi muchas veces están hablando de las reacciones del sistema nervioso", aclaró Rafael Cobos.

El representante de la Same, de todos modos, tampoco quiso calificar la idea filosófica del chi como pseudociencia cuando fue preguntado por ello. "Yo es que no sé qué es una pseudiociencia, porque no está en el diccionario de la RAE y no puedo hablar de algo que no está en mi lenguaje", afirmó.

