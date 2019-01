La madre de Marta del Castillo lamenta que "la ley ampare a los delincuentes y las mentiras salgan baratas"

Eva Casanueva, diez años después, "prácticamente ha perdido la esperanza"

Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo. Imagen: Europa Press

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, ha confesado que prácticamente ha "perdido la esperanza" de saber dónde está "el cuerpo sin vida" de su hija, días antes de que se cumplan diez años de la desaparición de la joven sevillana a manos de Miguel Carcaño, único condenado por estos hechos. "Las leyes amparan a los delincuentes y las mentiras salen baratas", ha lamentado, apuntando a estos motivos como causa de que su cadáver nunca se haya encontrado.

Eva Casanueva, en una entrevista concedida a Europa Press, admite que se encuentra "mal, como todos los días del año desde 2009", pero cuando se acercan estas fechas "revivo con mayor intensidad" lo sucedido, "se te viene a la memoria todo lo que pasó aquellos días".

Este miércoles, 24 de enero, se cumplen diez años, el tiempo que lleva la madre de Marta con tratamiento para sobrellevar los días y "los que quedan". "En estos días te invade la pena, la ansiedad y no tienes ánimos de salir a la calle, pero tienes que seguir porque tengo dos hijas más".

Con rotundidad, Eva Casanueva transmite que "hasta hace poco seguía manteniendo la esperanza" de conocer dónde escondieron el cuerpo de su hija tras ser asesinado, por cuya muerte fueron juzgados Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, la pareja de éste, María García, Samuel Benítez y el menor Javier García 'El Cuco'.

Salvo Carcaño, condenado a 21 maños y tres de meses de prisión, el resto de acusados adultos fueron absueltos, mientras 'El Cuco' fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento, mientras fue absuelto de violación y asesinato.

"No espero nada de estos individuos"

"A fecha de hoy, prácticamente he perdido la esperanza de saber dónde está el cuerpo, ha pasado mucho tiempo. La Policía ya no sabrá por dónde tirar, judicialmente el caso está cerrado y de estos individuos no espero nada, no espero un arrepentimiento, ni siquiera un anónimo que diga dónde está el cuerpo de mi niña", confiesa la madre de la joven sevillana.

"No espero nada de ninguno de ellos", ha insistido, recordando que el único contacto que han mantenido con los implicados en los hechos fue el que tuvo su marido, Antonio del Castillo, con Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), visita que coincidió con la última búsqueda del cuerpo conocida realizada por unidades de la Policía Nacional en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada, y que estaría situada en la dársena del río, en febrero de 2017.

En aquella visita, según Eva Casanueva, Carcaño confirmó que "la ultima versión que había dado es lo que había pasado" --en la que culpaba a su hermano de haber matado a Marta tras una pelea entre ambos hermanos en el piso--, así como que el cuerpo de su hija "no estaba en el río", sino que se refirió a "la finca Majaloba", donde supuestamente la habría llevado su hermano Francisco Javier Delgado. "Si no estaba allí es que mi hermano la ha tenido que cambiar de sitio", dijo Carcaño a Antonio del Castillo.

Aunque ya han sido juzgados todos los implicados en el caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta por si se encuentran nuevos indicios, aunque por el momento no hay novedades al respecto.

De otro lado, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla investiga al 'Cuco' y a su madre, Rosalía García, tras ser denunciados por los padres de Marta del Castillo a cuenta de un presunto delito de falso testimonio en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en el año 2012 en la Audiencia Provincial de Sevilla por el asesinato de la joven. A la espera de que se pronuncie la Fiscalía, la acusación ha solicitado la apertura de juicio oral por estos hechos, mientras la defensa, el archivo de las actuaciones.

"Ya en la Justicia no creo"

Aunque es tajante para decir que "ya en la Justicia no cree", espera que en el juicio contra 'El Cuco' y su madre "digan la verdad, la verdad de lo que le dijo a la Policía, que Carcaño, su hermano y la pareja de éste estaban en el piso de León XIII cuando él llegó".

Esta misma semana el padre de Eva y abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, ha vuelto a entregar un escrito ante la Fiscalía Provincial de Sevilla para la repetición del juicio por "mala praxis" del tribunal que juzgo a los adultos y por "falta de concordancia" entre las dos sentencias, por ejemplo, en el horario en el que sacaron el cuerpo de Marta sin vida del piso de Carcaño.

"No hay derecho a que a unos padres por un mismo hecho se les haga dos sentencias en las cuales hay diferencias. La mente es libre de pensar, y puedes pensar que en el principal juicio dicen que el cuerpo lo sacan antes para no implicar a María García", ha expresado Eva Casanueva, que anticipa que leerán el "papel de mi padre" en la Fiscalía, "si lo leen y será papel mojado".

"Creo en las personas, pues dentro de una toga hay una persona, y puede haber personas buenas y malas, con moralidad y sin moral alguna, como hay policías buenos y malos", ha manifestado, subrayando, no obstante, que "siempre" agradecerá la labor desarrollada por la Policía Nacional en la búsqueda de su hija.

"El problema de que el cuerpo de mi hija no se encontrara también está en que las leyes amparan mucho a los delincuentes y las mentiras salen muy baratas", lamenta Eva Casanueva, que reconoce que el caso de su hija hizo tomar conciencia a muchas personas de que "hay cosas que fallaron y que había que cambiar".

Derogar la prisión permanente revisable es "una indecencia"

El próximo sábado 26 de enero hay convocada una manifestación por las calles de Sevilla para mantener vivo el recuerdo de Marta del Castillo y pedir un nuevo juicio "más imparcial". La gente también debe salir a la calle "para recordar a todas las víctimas silenciadas a las que no se les ha hecho justicia", pide la madre de la joven sevillana.

"Me parece una indecencia" que haya personas que planteen la derogación de la prisión permanente revisable. "Claro" que no evita que sigan existiendo crímenes, "porque desde que el mundo es mundo hay personas malas", pero "sí puede evitar que la persona que ha cometido una atrocidad no pueda estar dentro de una sociedad que se conduce con respeto y generosidad". "Las personas peligrosas para la integridad de la sociedad no pueden estar en la calle", ha añadido Eva Casanueva, quien asistirá el próximo sábado a la manifestación en recuerdo de su hija, ahora que se cumplen diez años de aquella trágica noche del 24 enero de 2009.