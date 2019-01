Convención pp. un exdelegada contra la violencia de género critica tanto a vox como a quienes se arrogan la defensa de las mujeres

19/01/2019 - 19:11

La exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Blanca Hernández, quien ejerció el cargo desde marzo de 2016 hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy, criticó este sábado tanto a quienes niegan la magnitud de la violencia de género, en clara referencia a Vox, como a quienes se arrogan la exclusividad de combatirlo creyendo que sólo quienes lo ven desde su prisma pueden hacerlo.

Hernández participó en una mesa redonda en el marco de la Convención Nacional del PP, que moderó el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Este parlamentario presentó la mesa haciendo un homenaje a "todas y cada una de las mujeres asesinadas" y a los policías y trabajadores sociales que las defienden, al tiempo que garantizó que su partido "estará siempre con las víctimas", como está con las del terrorismo, y que ellas serán "el referente" para cualquier iniciativa parlamentaria al respecto.

La exdelegada del Gobierno, única ponente que se centró en la violencia de género, denunció que "los conceptos están más manoseados que nunca", creando un conflicto entre quienes ven las cosas de una forma y los que lo ven de otra. Hernández calificó el problema de "epidémico", sin apenas distinción de países, edades, razas ni clases sociales, y precisó que la especificidad del problema esto no quita que existan otros problemas, pero eso no puede llevar a negarlo. Eso sí, advirtió de que la solución "no tiene padre ni madre", negando implícitamente al feminismo su pretensión de apropiárselo.

"Una cosa es el problema y otra las herramientas, que son de perfectibilidad progresiva", puntualizó, asegurando que España es el país que más herramientas ha puesto contra el problema. "El problema existe, no está exagerado", advirtió a Vox. " A los hombres les pasan otras cosas, pero esto no. Esto les pasa a mujeres y niñas".

Sin embargo, Hernández también criticó al feminismo por sostener una especie de "sólo quien lo ve como yo puede combatir este problema" y criminalizar a los hombres, tanto como a quienes acusan a las mujeres de "ser unas lagartas" y aprovecharse de su situación.

