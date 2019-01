Ocupan de nuevo el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona

Vuelven a ocupar el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona. Imagen: Europa Press

Un grupo de personas ha ocupado de nuevo este sábado el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona, inmueble que el Gobierno de Navarra decidió clausurar la pasada semana por motivos de seguridad, después de que hubiera estado ocupado durante más de un año para uso del denominado 'Gaztetxe Maravillas'.

La entrada en el inmueble se ha producido después de una manifestación en apoyo del 'Gaztetxe Maravillas', respaldada por entre 5.000 y 6.000 personas según los convocantes y 5.000 personas según la delegación del Gobierno en Navarra. Una marcha ha comenzado en la plaza del Ayuntamiento, pasadas las 17.00 horas, y que ha recorrido las calles de Pamplona.

La marcha estaba precedida de una pancarta con el lema 'Mundu berri bat daukagulako bihotzean. Maravillas aurrera' ('Porque tenemos un mundo nuevo en el corazón. Adelante Maravillas'). Asimismo, se han coreado consignas como 'Un desalojo, otra ocupación' y se ha pitado en varias ocasiones a la Policía Nacional y se le ha gritado 'Alde hemendik, utzi bakean' ('Fuera de aquí, dejadnos en paz') o 'Ni se os quiere ni se os necesita').

La manifestación ha finalizado en la plaza de San Francisco donde se ha leído, en euskera y castellano, un manifiesto en el que se criticaba al Gobierno de Navarra por la clausura del edificio, se censuraba la "violencia y represión" en las protestas que vinieron después y volvían a negar que se hayan realizado obras de carácter estructural en el interior de Rozalejo.

Ha sido al finalizar este discurso cuando se ha informado a los asistentes de que había personas en el interior del edificio. En ese momento, los asistentes se han desplazado entonces hasta la plaza de Navarrería, donde se ubica este edificio. Allí, tres personas han salido a uno de los balcones del palacio y han desplegado una pancarta en la que se leía 'Gaztetxerik gabe, bakeriz ez! Maravillas herriarentzat' (Sin gaztetxe no hay paz. Maravillas para el pueblo).

Las personas que han accedido han abierto una de las puertas del edificio que estaba protegida por una plancha de metal, colocada cuando el Gobierno de Navarra decidió su clausura. Esto ha permitido que las personas que estaban aguardando en la plaza de Navarrería hayan podido acceder al edificio.

Desde el interior del edificio se han visto chispas y se han oído golpes contra las puertas del inmueble, hasta que finalmente una de ellas ha quedado abierta y, sobre las 20.15 horas, las personas que estaban en la plaza de Navarrería han comenzado a acceder al palacio.

"El palacio vuelve a las manos del pueblo"

En un comunicado el gaztetxe ha afirmado que el palacio "vuelve a estar en manos del pueblo, de donde nunca jamás debiera haber salido". "El 'Gaztetxe Maravillas' vuelve a la vida que nunca le debieron arrebatar", ha asegurado.

Según ha añadido, "tras ver cómo cerraban con total impunidad ante nuestras narices el gaztetxe que con tanto esfuerzo y cariño habíamos construido y después de tener que aguantar las calumnias y mentiras para desprestigiar y denostar nuestro trabajo, hemos dicho basta".

"No vamos a tolerar ni un segundo más que el capital siga apropiándose y privatizando los bienes colectivos. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando nuestros sueños a golpe de tapias de chapa y hormigón. Es por eso que ante tanta injusticia y tanta mentira, hemos tomado la firme decisión de no retroceder", ha señalado.