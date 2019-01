La hija de Carlos Sainz, agredida por un taxista mientras viajaba en un Uber en Madrid

"Pongamos fin a esta situación", reclama el joven piloto

Detalle del estado en que quedó el vehículo. Imagen: @Carlossainz55

La hija del piloto español de rally Carlos Sainz ha sufrido una agresión por parte de un taxista mientras viajaba en un coche de la compañía Uber en Madrid, según ha denunciado su familia en redes sociales, que se ha mostrado "indignada".

"Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un Uber por Madrid. Un taxista les tiró una piedra", denuncia el piloto de Formula 1 Carlos Sainz Jr, hermano de la víctima, en Twitter, que acompaña su mensaje con un vídeo.

Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrian haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoria del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación. pic.twitter.com/SUKrLpXVLw — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2019

En las imágenes, grabadas en primera persona por su hermana, Ana Sainz, se aprecian cristales rotos en el interior del vehículo, tanto en la parte de atrás (asientos y alfombrillas), donde se ubicaba la joven (lado derecho), como en la parte delantera.

También puede verse cómo la ventanilla del lado del copiloto está totalmente rota, así como el objeto que supuestamente ha provocado el incidente, una piedra de considerable tamaño.

A juicio de Carlos Sainz Jr, su hermana y el conductor "se podrían haber hecho mucho daño o algo peor", por lo que ha mandado un mensaje al sector del taxi, que desde hace años, y con más consistencia desde hace unos meses, se encuentra en 'guerra' con las empresas VTC, al considerar que este tipo de compañías ejercen una competencia desleal.

"Sé que la mayoría del gremio no apoya este tipo de agresiones, pero pongan fin a esta situación", ha reclamado el joven piloto.

También su padre, el piloto de rally Carlos Sainz, denuncia lo ocurrido en la misma red social: "A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado, pero sé que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. Así no!!".

Su madre ha denunciado igualmente la agresión en redes, en este caso a través de Instagram. "Indignada con la agresión que sufrió ayer mi hija @anasainzvdec al volver a casa en Uber por parte de algún taxista salvaje", escribe acompañando el mensaje con el mismo vídeo. "Hay que hacer algo ya!", concluye.