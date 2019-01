El 10% más rico de españa tiene más que el resto de la población

21/01/2019 - 1:02

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El 10% de las personas más pudientes en España concentra más riqueza neta (es decir, la suma de activos financieros y no financieros menos las deudas) que todo el resto de la población española y el 1% más rico (unas 463.700 personas) tiene 3,3 veces más que el 50% más pobre.

Estos datos figuran en el informe 'Desigualdad 1-Igualdad de oportunidades 0. La inmovilización social y la condena de la pobreza', elaborado por Oxfam Intermón y dado a conocer este lunes, un día antes de que comience en Davos (Suiza) una nueva edición del Foro Económico Mundial, que suele aglutinar en esta época del año a la élite económica y política global.

El informe indica que la desigualdad en España se disparó durante la última crisis económica y no se ha conseguido revertir pese a la recuperación, y que la inmovilidad social hace que quienes son ricos y pobres se perpetúen y las personas más empobrecidas tengan más difícil cambiar la situación a lo largo de su vida.

"La sociedad española se ha polarizado a costa del adelgazamiento de las clases medias", apunta el informe, que destaca que uno de cada seis hogares de clase media cayó en la pobreza durante la crisis económica y no se ha recuperado de la situación anterior pese a la actual fase de crecimiento. Además, la clase media española tiene hoy 10 puntos menos de la renta nacional en comparación con la que ostentaba en 2000.

Oxfam Intermón subraya que la pobreza en España aumentó durante la crisis cuatro veces más de lo que se ha reducido con la recuperación.

De hecho, la participación en la riqueza neta del país del 50% de las personas más pobres ha caído en más de cuatro puntos porcentuales, mientras que el del 1% más ricas ha subido en casi siete puntos.

Entre 2008 y 2014, los años más duros de la crisis, la riqueza generada se concentró en menos manos y los más ricos acumularon más riqueza mientras los más pobres la perdieron. En ese periodo, el 50% más pobre se repartió 11,5 euros de riqueza neta, por 18 euros del 1% más rico.

Entre 2014 y 2018 esa polarización aumentó, ya que el 1% más rico concentró el año pasado 24,4 euros de riqueza neta y el 50% más pobre aglutinó 7,20 euros, es decir, la diferencia se multiplicó por 3,4. Además, el 10% de los más acaudalados concentró más riqueza neta (hasta un 55%) que el resto de los españoles.

Por otro lado, Oxfam Intermón apunta que el año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entró ningún tipo de ingreso, hasta llegar a 617.000, mientras que los 'ultramillonarios' (personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros) aumentaron en un 4% y llegaron a la cifra récord de 1.690 personas.

POBREZA Y RIQUEZA HEREDADA

Por otro lado, el informe detalla que "la pobreza y la riqueza se heredan en España", puesto que si se nace en una familia de ingresos altos se ganará un 40% más que si se crece en un hogar con ingresos bajos. Además, el sistema educativo es ahora más inequitativo que antes de la crisis: de todas las personas que abandonan prematuramente sus estudios, una de cada dos pertenece al 20% de hogares con menos ingresos.

"La desigualdad afecta a los derechos y oportunidades que tengamos en nuestra vida relacionados con la salud, esperanza de vida o la participación ciudadana, entre otros. Por ejemplo, si vives en un barrio rico de Barcelona tu esperanza de vida será de 11 años más que si tu casa está en un barrio pobre. En Madrid, esta diferencia alcanzaría los 7 años. En España y en el mundo el sistema no sólo no es capaz de reducir la pobreza, sino que ahora es más aguda", resaltó el director de Oxfam Intermón, José María Vera.

Para Oxfam Intermón, la desigualdad también se alimenta de la precariedad laboral y un sistema de protección social ineficaz, ya que un 13% de las personas trabajadoras viven por debajo del umbral de la pobreza y las transferencias públicas están poco dotadas salvo las pensiones. "El resultado es que no consiguen sacar de la pobreza ni a una de cada cuatro personas frente a Dinamarca, Irlanda o Finlandia, que lo logran con una de cada dos personas", añade.

MUJERES

Por otra parte, Oxfam Intermón recalca que las mujeres sufren una peor situación en el empleo porque aglutinan el 70,8% de las personas con un contrato parcial no deseado y 7 de cada 10 personas que reciben el Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, el hecho de que muchas no estén en el mercado laboral y no coticen en la Seguridad Social hace que los hombres cobren pensiones un 41,37% más que las mujeres. Por el contrario, la mayoría de las pensiones no contributivas, dotadas con 380,10 euros al mes, van a manos de mujeres.

"Dado el impacto social y económico de la desigualdad, la reducción de la misma debería ser un objetivo prioritario de cualquier proyecto político y tener un lugar relevante en las primeras páginas de los programas electorales. El Gobierno de España ha adquirido una serie de compromisos internacionales al firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que pedimos su cumplimiento de forma urgente", recalcó Vera.

Oxfam Intermón considera imprescindible recuperar el peso que los salarios tenían sobre el Producto Interior Bruto antes del estallido de la crisis, con medidas que incrementen los sueldos más bajos y reduzcan la precariedad de miles de puestos de trabajos, así como prestar una especial atención a las mujeres como mayores afectadas por un mercado laboral desigual.

En materia fiscal, propone avanzar contra los paraísos fiscales asegurando que las grandes empresas y las personas más ricas paguen lo que les corresponda, así como alcanzar como objetivo recaudatorio la media de presión fiscal de la zona euro y hacerlo sin olvidar los principios de equidad del diseño tributario.

21-ENE-19

