El 50,7% de los españoles no cogió ni un libro en el último mes

22/01/2019 - 12:35

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Uno de cada dos españoles (50,7%) no ha cogido ni un libro de lectura en el último mes, según se desprende del Barómetro de Hábitos de Lectura presentado este martes por las asociaciones de editores y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que llamaron la atención sobre el 32,8% de la población que asegura no leer nunca.

"España tiene unos hábitos de lectura por debajo de su nivel de progreso y de posibilidad de acceso a los libros", aseguró Miguel Barrero, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, durante la presentación del informe elaborado por los editores y la asociación Cedro.

Los lectores frecuentes, aquellos que leen libros alguna vez a la semana, sólo ocupan el 49,3% de la sociedad española. Los que leen con una frecuencia mensual son el 12,5% que, sumados a los que reconocen no leer nunca (32,8%), suponen más de la mitad de la población.

Por su parte, el ministro de Cultura advirtió de que "tenemos que intentar que la gente lea más y mejor, con un sentido más estructural", a fin de convertir a los lectores ocasionales en lectores frecuentes.

No obstante, las asociaciones de editores se felicitan por el número total de lectores españoles -quienes leen libros en su tiempo libre sin importar con qué frecuencia-, que llega al 61,8% cuando el año pasado esta cifra era del 59,7%.

Entre los que no leen, hay un 32,2% que achaca su falta de lectura a que, sencillamente, no les gusta o no les interesa. "Y lo dicen abiertamente", dijo escandalizado el presidente de los editores, Miguel Barrero.

LOS NIÑOS LEEN MÁS Y DESERTAN A LOS 15

El caso de los niños y adolescentes es especial. Mientras que los más pequeños son los que más leen con una tasa de lectores frecuentes que alcanza el 70,8%, al llegar a los 15 años se produce una "deserción espectacular" en la lectura con una caída que ronda los 30 puntos porcentuales.

Los expertos achacan esta caída al propio sistema de estudios, que a partir de la secundaria tiene "mucha más presión" en lo académico, por lo que se dispone de menor tiempo a la lectura en el tiempo libre.

No obstante, todo apunta a que las nuevas generaciones son bastante más lectoras que sus precedentes, pues entre los 14 y los 24 años los que leen frecuentemente son el 78,8% en el caso de las mujeres y, en el de los hombres, el 65%. A partir de los 55 y hasta los 64 este porcentaje pasa al 65,8% y al 60,5%, respectivamente.

En cuanto a la formación, quienes han ido a la universidad experimentan hábitos lectores mucho mayores, con cotas del 82,8%. Por el contrario, quienes tienen estudios primarios sólo leen con frecuencia el 38,4%, mientras que entre los secundarios el porcentaje es del 59,2%.

LAS LIBRERÍAS RESISTEN AL E-BOOK

Pese a la penetración del libro electrónico, los hogares españoles siguen teniendo entre 20 y 100 libros en el 46,3% de los casos y quienes optan por los conocidos como 'e-books' -una minoría del 6%- también leen en formato tradicional. Lo que sí llama la atención es que los lectores digitales leen, por lo general, más libros que los lectores tradicionales con 13,2 títulos de media, frente a los 11,2 del papel.

Y es que las librerías siguen siendo el principal proveedor de libros de literatura, mientras que los consumidores de 'e-book' los descargan de Internet, en el 60,9% de los casos sin pagar y, por lo general, cometiendo fraude.

En cuanto a la compra de libros, el 62,4% de la población española ha comprado algún libro en el último año, de los cuales el 69% lo hizo en una librería pequeña. Entre los compradores digitales, Amazon se lleva la palma con el 78,6% de las ventas.

Para el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, hay que quedarse con lo "positivo" del informe, que es que "los jóvenes leen más", al tiempo que destacó el "importante" aumento de los lectores de ensayo, "que siempre ha sido una parte de la literatura muy minoritaria".

