Nueve de cada 10 adolescentes entre 14-16 años tiene perfil propio en alguna red social

Nueve de cada diez (un 92%) de los adolescentes españoles entre 14 y 16 años afirma tener un perfil propio en redes sociales y lo usan fundamentalmente para sentirse integrados en el grupo, según el estudio 'Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes', elaborado por la Fundación de Ayuda contra la Drogaducción (Fad), Google y BBVA.

El estudio, presentado este martes en el Google for Startups Campus, señala que los adolescentes prefieren Instagram (para publicar y ser vistos) y Youtube (para consumir contenidos, sentirse fan), pero también utilizan Twitter (para seguir a sus ídolos) y Facebook (como plataforma para juegos y mantener amistades lejanas). Para el contacto día a día con amigos y familiares prefieren WhatsApp.

Casi el 90% de los adolescentes disponen de entre dos y cinco dispositivos digitales personales, destacando entre ellos el Smartphone (89,9%), seguido por el ordenador portátil (76%) y tablet (69%). La mayoría de ellos tienen estos dispositivos desde hace al menos dos años, lo que indica, a juicio de los creadores del estudio, la temprana edad a la que los adolescentes tienen acceso a las TIC.

Esta investigación, enmarcado en el proyecto 'Conectados', analiza el uso que los adolescentes españoles de 14 a 16 años realizan de la red y las redes sociales, las dificultades que encuentran, cómo las solventan, los dispositivos que manejan y desde cuándo, entre otras cuestiones. Los resultados se han obtenido a través de 1.624 entrevistas a adolescentes en centros educativos, cuatro grupos focales y ocho entrevistas individuales.

Un 83,6% de los adolescentes reconoce un uso muy habitual e intensivo del móvil (el 72,4% está muy de acuerdo con que miran el móvil constantemente), aunque se desprende que existen ciertos límites.

Usan sus dispositivos propios para diversas actividades en la red, destacando el escuchar música (75,6% con frecuencia), buscar información (41,6%), navegar (48,3%), para relacionarse con otras personas o ver su información por estas vías o para jugar a videojuegos online (el 37,6% con frecuencia).

Según el estudio, estos adolescentes usan las redes sociales fundamentalmente para presentarse a los demás con una intencionalidad clara de sentirse integrados en el grupo. No obstante, la inseguridad de exponerse, el no recibir respuesta o que esta no sea la esperada o incluso los mensajes de rechazo, admiten que es lo que menos les gusta de las redes sociales.

De las redes sociales señalan sus beneficios pero también parecen conscientes de los límites de esta comunicación. El 83,5% destaca que en Internet y redes sociales las personas mienten más que en el cara a cara o el 57,7% indican que las normas de relación en estos contextos son diferentes a las que existen en persona.

Reconocen, por tanto, la potencialidad que les abren las TIC al mostrar un alto grado de acuerdo a que gracias a Internet y redes sociales les es más fácil hacer las tareas y trabajos de la escuela (75,7%), sentirse más conectado a sus amistades (72%) y organizar sus actividades cotidianas (62,3%), lejos de otras opciones como sentirse que siempre han de estar disponibles o sentirse más conectado a sus familias (entre un 36 y 39% de adolescentes que muestran un grado de acuerdo alto).

Los adolescentes perciben un escaso apoyo por parte de sus docentes y progenitores en general en sus actividades en Internet, aunque perciben un mayor grado de asistencia por parte de madres y padres que de sus profesores, según datos del estudio. El 51,2% de los adolescentes admite que sus docentes les impulsan a realizar tareas escolares apoyadas en Internet con mucha frecuencia, pero solo dos de cada 10 indican la utilización de TIC y redes para tareas en colaboración con sus compañeros o para mantener el contacto académico con sus profesores.

Según los entrevistados, las habilidades relacionadas con el diseño de contenidos, seguridad y uso de los dispositivos tiene "menos relevancia" en la docencia de los centros, pero los adolescentes reconocen tener un amplio manejo de muchas de estas habilidades digitales.

Tras la presentación del estudio, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, entregó los premios del juego online 'Conectados' a los ocho adolescentes que mejor han puntuado en este juego sobre cómo manejar las TIC de forma segura y responsable.

La ministra estuvo acompañada por el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón; la directora de Comunicación y Relación con los Medios del Grupo BBVA, Ana Ortas; y el presidente de Fad, Ignacio Bayón.

El proyecto 'Conectados' tiene como objetivo promover entre adolescentes españoles el uso adecuado, productivo y responsable de las TIC. Esta iniciativa trabaja mediante una aplicación lúdica y un concurso, investigación para conocer el impacto de las TIC en la socialización de los adolescentes y la sensibilización para familias y docentes ofreciendo pautas sobre cómo educar en el buen uso.

