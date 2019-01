Girauta acusa a celaá de hacer "oposición" a cs con los recursos de todos ante su petición de reprobación

22/01/2019 - 16:47

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, acusó este martes a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de "hacer oposición a la oposición" con recursos públicos por responder con un comunicado ministerial a la petición de reprobación que ha registrado contra ella este grupo parlamentario por no combatir el uso independentista de la educación.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Girauta criticó que el Ministerio haya emitido ese comunicado enumerando los principios fundadores de Ciudadanos y asegurando que la petición de reprobación no responde a las virtudes cívicas ni a los valores europeos. Él contrarreplicó que los valores cívicos comienzan por "una escuela que no adoctrine, que respete la neutralidad ideológica no se dedique a meter ideas políticas en la cabeza de los alumnos aprovechando la prevalencia de la condición de educador".

Según dijo, ante la celebración de actos políticos, el "adoctrinamiento sistemático" y la "simbología independentista" en centros educativos de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, que "preocupa nada menos que al Defensor del Pueblo", el socialista Francisco Fernández Marugán, "la ministra de Educación no ha hecho absolutamente nada" y por tanto "no merece el cargo". Por eso, "dada la inacción responsable" y la "negligencia" de Celaá, Cs ha pedido su reprobación "con todo el derecho del mundo".

