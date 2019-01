Independentistas y comunes reclaman al Gobierno que desbloquee el Open Arms

Barcelona, 22 ene (EFE).- Diputados independentistas de JxCat, ERC y la CUP y de Catalunya en Comú Podem han reclamado este martes al Gobierno que autorice al buque Open Arms a navegar y seguir rescatando migrantes en el Mediterráneo, una petición que han escenificado con una foto conjunta en las escalinatas del Parlament.

Capitanía Marítima del Puerto de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, ha prohibido zarpar al Open Arms después de que desembarcara a 308 migrantes -140 niños- que ni Italia ni Malta, los puertos seguros más cercanos quisieron acoger, explica en un comunicado.

Entre los diputados presentes, que sostenían carteles en los que se podía leer "Free Open Arms" -Libertad para el Open Arms- o "Sea rescue is not a crime" -El rescate marítimo no es un delito-, figuraba el presidente del Parlament, Roger Torrent.

En declaraciones posteriores a los medios, el diputado de ERC Ruben Wagensberg ha denunciado "la intolerable decisión del Gobierno", pues ha recordado que en la zona en la que este buque debería estar actuando "en solo 48 horas han muerto más de 170 personas", por lo que en este caso "el tiempo no se cuenta en días, sino en muertos".

Por parte de los comunes, su portavoz, Susanna Segovia, ha reclamado al Ejecutivo "que sea valiente y decidido" y "se ponga al lado de las personas que están muriendo en el Mediterráneo" y no de otros intereses.

Francesc de Dalmases (JxCat) ha dicho que "las cuestiones humanitarias son esencialmente políticas" y ha recordado la gran manifestación llevada a cabo en Barcelona que pedía acoger a inmigrantes, tras lo cual ha asegurado que es "imperdonable seguir el discurso de la ultraderecha".

Fuentes del grupo republicano han afirmado haber trasladado al resto de grupos parlamentarios su intención de participar en esta foto conjunta, por lo que indican que si no salen en la misma es porque los otros han escogido que así fuera.